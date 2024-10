Locatore: nessun obbligo di vigilanza sulle attività del conduttore

Il locatore, titolare di un capannone con terreno circostante, non ha alcun obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile locato.

riferimenti normativi: art. 1571 c.c.; art. 27, L. 392/1978.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. I, Sentenza del 15/07/2011 n. 15659

1. La vicenda

Una società proprietaria di un capannone decideva di locare detto immobile ad altra società sulla base di un regolare contratto (stipulato il 12 luglio 2017). Successivamente, però, nell’anzidetto capannone, la Guardia di Finanza rinveniva tonnellate di rifiuti illegalmente depositati, disponendone conseguentemente il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 356 c.p.p., con successivo avvio del procedimento penale. Con apposita ordinanza il Sindaco di ordinava alla società proprietaria, in persona dell’amministratore unico, di provvedere, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, alla rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al rispristino dello stato dei luoghi, inclusi interventi finali di bonifica dei suoli e dei fabbricati. Nel provvedimento, peraltro, si precisava che “l’immobile all’epoca dei fatti era stato concesso in locazione”. Nella stessa ordinanza, però, si metteva in evidenza la responsabilità solidale del proprietario locatore per l’obbligo imposto al concedente/proprietario di verificare il corretto utilizzo dell’immobile concesso in locazione a terzi, anche in relazione alla continuità dell’illecito e al danno specifico da inquinamento ambientale: in altre parole la proprietaria dell’immobile veniva ritenuta responsabile in solido con l’autore del deposito anche in considerazione della continuità dell’illecito e del danno specifico da inquinamento ambientale. La locatrice si rivolgeva al Tar che respingeva il ricorso, ravvisando profili di negligenza nella condotta della società ricorrente per omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza avrebbe suggerito ai fini di un’efficace custodia. La questione veniva sottoposta al Consiglio di Stato. La società soccombente evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, in capo al locatore non era configurabile “alcun obbligo di verifica” del bene locato, neppure in base alle norme civilistiche”. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative

2. La questione

Il locatore, titolare di un capannone e terreno circostante, ha il dovere di svolgere un controllo generalizzato sull’attività del conduttore?

3. La soluzione: nessun obbligo per il locatore

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla società proprietaria del capannone. Secondo i giudici di secondo grado non è condivisibile la tesi del Tar secondo cui la colpa della società può essere fatta discendere da un obbligo di custodia e vigilanza del locatore derivante dalla stipulazione del contratto di locazione. Tale conclusione, ad avviso del Consiglio di Stato, non può essere condivisa dal momento che, non trovano riscontro nell’ambito della disciplina civilistica della locazione, che non impone alcun obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile locato, ponendo tali obblighi esclusivamente “sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti”, in considerazione della circostanza che il locatore conserva un “potere fisico” sull’entità immobiliare locata. A giudizio del Consiglio di Stato, quindi, non è possibile parlare di un inammissibile controllo generalizzato sull’attività di terzi.



