Locazioni ad uso diverso: richiesta di pagamento del locatore in unica soluzione

Locazioni ad uso diverso: la richiesta di pagamento del locatore in un’unica soluzione dopo anni di inerzia è legittima?



1. La vicenda

Una società concedeva in locazione un immobile ad uso commerciale; successivamente, però, la locatrice era costretta a rivolgersi al Tribunale in quanto il conduttore non aveva più corrisposto i canoni dal febbraio 2015 al marzo 2020. Nel 2021, il Tribunale dichiarava risolto il contratto. Lo stesso giudicante, accertato l’inadempimento del conduttore all’obbligazione di pagamento dei canoni nel periodo sopra detto, rigettava l’eccezione di compensazione da lui sollevata, avente ad oggetto il controcredito per forniture di materiale lapideo, e lo condannava a pagare alla locatrice la somma di oltre 125.000 €, pari al complessivo debito maturato. La decisione del Tribunale veniva integralmente confermata dalla Corte d’appello che rigettava l’impugnazione.

I giudici di secondo grado sottolineavano che l’inerzia della proprietaria-locatrice nel richiedere i canoni pregressi non pagati, quantunque non comune, trovava tuttavia giustificazione nel pignoramento immobiliare subito dalla società locatrice e nello stato di malattia di uno dei soci.

Il conduttore ricorreva in cassazione. Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che, nel chiedere il pagamento di 52 canoni di locazione senza aver mai chiesto prima nulla, la società locatrice aveva violato i canoni di correttezza e buona fede, incorrendo in un abuso del diritto. Pertanto, lamentava che tale abuso non era stato rilevato dalla Corte di merito, la quale, nel rigettare il motivo di gravame da lui formulato, aveva ritenuto, in generale, che il ritardo nell’azionare un credito non concretizzasse di per sé alcun abuso o illecito.

2. Locazioni ad uso diverso e richiesta di pagamento unica: la soluzione

La Cassazione ha dato torto al ricorrente. Come hanno ricordato i giudici supremi la clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. La Suprema Corte evidenzia che, in virtù di questo principio, ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l’utilità della controparte, e, dall’altro, a tollerare anche l’inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse. Tuttavia, ad avviso della Cassazione, il semplice ritardo di una parte nell’esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l’inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte. Del resto, secondo i giudici supremi la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso. Tenendo conto di quanto sopra la Cassazione ha escluso che l’inerzia della locatrice per quanto prolungata, avesse concretato una violazione del dovere di buona fede cui collegare il rifiuto di tutela giurisdizionale; in ogni caso la Suprema Corte ha escluso che il diritto di credito fosse stato implicitamente rinunciato, rigettando il motivo di ricorso in esame.