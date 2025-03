Locazioni brevi e ruolo dell’amministratore di condominio

Si ricorda che per locazioni brevi si intendono le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni.

Tale termine di durata viene ad essere determinato, non solo mediante la somma dei giorni consecutivi di godimento del bene da parte del conduttore, ma anche attraverso il computo di tutti i singoli rapporti di locazione, pur temporalmente distanziati, intercorsi tra le medesime parti lungo l’anno solare considerato.

La locazione deve in ogni caso riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) locate ad uso abitativo e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, eccetera). Sono esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa.

1. Locazioni brevi, Cin e ruolo dell’amministratore

Il CIN per gli affitti brevi è un codice alfanumerico che identifica univocamente ogni struttura ricettiva o immobile destinato a locazione breve. A tale proposito si ricorda che secondo l'articolo 13-ter, comma 1, del Dl 145/2023, al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del Turismo, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (Cin) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati. È importante evidenziare che il Cin deve essere esposto all'esterno del caseggiato. Di conseguenza il condominio locatore, titolare di un appartamento, che ricorre alle locazioni brevi dovrà apporre il cartello con l'indicazione del Cin in facciata o altra parte comune visibile. Si ricorda che l'apposizione di targhe nel prospetto dell'edificio condominiale costituisce espressione del diritto di comproprietà dei condomini su detta parte comune ex articolo 1102 c.c., corrispondendo alla normale destinazione di questa; ne consegue che l'esercizio di tale facoltà non può essere assoggettato a divieto o subordinato al consenso dell'amministratore condominiale (Cass. civ., Sez. II, 21/08/2003, n. 12298). Se, però, con apposita delibera l'assemblea ha individuato un luogo di esposizione e dettato norme a salvaguardia del decoro, l'amministratore si dovrà attivare per garantire il rispetto della volontà assembleare. Quanto sopra, a maggior ragione, se una norma del regolamento condominiale vieta la collocazione di targhe o insegne sulla facciata senza il permesso scritto dell'assemblea.

