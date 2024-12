Affitti brevi: stop al check-in online per maggiore sicurezza

La recente circolare del Ministero dell’Interno ha sancito la fine del check-in remoto per le strutture ricettive. Questa modalità, che permetteva agli ospiti di accedere agli alloggi senza interazioni personali, tramite l’invio telematico dei documenti e codici di accesso, non è più ritenuta conforme agli standard di sicurezza richiesti dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La decisione segna un passo importante verso un maggiore controllo e trasparenza nel settore degli affitti brevi.

1. Le motivazioni della circolare



Sottoscritto dal capo della Polizia Vittorio Pisani e indirizzato a tutte le Prefetture, il documento evidenzia che l’identificazione degli ospiti all’arrivo nella struttura deve avvenire di persona, per verificare la corrispondenza tra i documenti forniti e l’effettiva identità degli alloggiati. Il Ministero ha espresso preoccupazione per i rischi legati alla prassi dell’identificazione da remoto, una modalità che, sebbene comoda, potrebbe consentire l’occupazione degli alloggi da parte di individui non registrati o identificabili.

La Corte Costituzionale, richiamata nella circolare, ha ribadito che l’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati è strettamente connesso a esigenze di sicurezza pubblica. La mancata verifica personale compromette tale obbligo, rendendo più difficile per le autorità intervenire rapidamente in caso di necessità.