Contratto di locazione nullo: recesso del conduttore

Contratto di locazione nullo: il conduttore può recedere liberamente e senza preavviso. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

riferimenti normativi: l. n. 311/2004; l. n. 431/1998

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23601 del 09/10/2017

Tribunale di Salerno – sentenza n. 2581 del 10-06-2025 locazione-senza-registrazione-recesso-libero-sentenza.pdf 265 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: il contratto di locazione nullo e il recesso

Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2019, una società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 26 aprile e dichiarato esecutivo il successivo 30 aprile, con il quale il locatore le aveva intimato il pagamento della somma di € 5.247,51, a titolo di canoni di locazione non corrisposti, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Secondo quanto esposto dalla conduttrice, le parti avevano sottoscritto un contratto di locazione in data 1 novembre 2018, avente ad oggetto un immobile a uso abitativo. Tuttavia, il contratto non era stato registrato entro i termini previsti dalla legge. La società conduttrice, rilevando tale omissione, aveva comunicato il recesso dal contratto con lettera del 12 marzo 2019, inviata sia a mezzo raccomandata che via PEC. Solo il giorno successivo, il 13 marzo, la locatrice aveva provveduto alla registrazione del contratto. Nonostante ciò, il 2 maggio 2019 il locatore aveva notificato il decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni. L’opponente ha quindi eccepito la nullità del contratto per mancata registrazione nei termini, sostenendo che la registrazione tardiva, avvenuta dopo il recesso, non potesse sanare la nullità né giustificare la richiesta di pagamento dei canoni relativi ai mesi successivi. Ha inoltre avanzato domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle somme già versate, tra canoni e deposito cauzionale, per un totale di € 19.866,48, dichiarandosi disponibile a una compensazione tra i rispettivi crediti.

Nel merito, la conduttrice ha chiesto al Tribunale di accertare la nullità del contratto e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo. In via subordinata, ha chiesto che venisse disposta la compensazione tra le reciproche pretese, con restituzione dell’eventuale differenza a suo favore, oltre alla condanna della controparte alle spese di lite, da liquidarsi in favore del proprio difensore antistatario.

Dal canto suo, la società opposta si è costituita chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c., e nel merito il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, con condanna dell’opponente alle spese del giudizio. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Formulario commentato del nuovo processo civile Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022. Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. La questione

Un contratto di locazione registrato in ritardo limita il diritto del conduttore al recesso anticipato?

3. La soluzione

Il Tribunale ha rilevato che, al momento della comunicazione di disdetta da parte del conduttore (12 marzo 2019), il contratto di locazione non risultava ancora registrato. Poiché l’onere della registrazione gravava contrattualmente sulla parte locatrice, e considerato che il termine per procedervi era di 30 giorni dalla stipula (avvenuta il 1° novembre 2018), il contratto doveva considerarsi nullo. Sebbene il contratto fosse da considerarsi nullo per mancata registrazione nei termini, lo stesso giudice ha comunque riconosciuto che l’effettiva occupazione dell’immobile da parte dell’inquilina giustificava il diritto del locatore a ricevere un indennizzo per l’uso dei locali, corrispondente all’importo dei canoni richiesti. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore del proprietario e, al contempo, ha accolto in parte le domande dell’inquilina, disponendo la restituzione del deposito cauzionale maggiorato degli interessi legali.



Potrebbero interessarti anche: Infiltrazioni nel locale: canone ridotto per il conduttore

Provare la riduzione del canone: ricevute e dichiarazione del conduttore non bastano