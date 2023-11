La donazione obnuziali -Scheda di Diritto

Le donazioni rientrano nel novero dei negozi a titolo gratuito , ma non ne esauriscono la categoria. Da una parte, la gratuità, vale a dire, l’assenza di corrispettivo, non implica necessariamente un arricchimento della controparte, che rappresenta l’elemento essenziale e strutturale nelle donazioni . Una prestazione eseguita senza corrispettivo non è necessariamente liberale. Una liberalità si ha esclusivamente attraverso l’atto con il quale una parte arricchisce un’altra senza essere tenuta in virtù di un’obbligazione giuridica o naturale e per soddisfare un proprio interesse non patrimoniale. Le donazioni non estinguono neanche il novero degli atti liberali . Il nostro ordinamento contempla diverse ipotesi di negozi caratterizzati da un intento liberale, per la loro struttura diversi dalle donazioni. Sono le liberalità d’uso , contemplate all’articolo 770 comma 2 del codice civile , alle liberalità atipiche per contenuto e alle donazioni indirette (art. 809 c.c.). Le donazioni , dal punto di vista della natura giuridica, rappresentano un contratto tipico . In relazione alla sua natura contrattuale, l’unica volontà del donante di favorire il donatario attraverso un’attribuzione patrimoniale è insufficiente al perfezionamento del negozio, perché l’effetto favorevole si produca è necessaria l’accettazione del donatario nelle forme stabilite dalla legge (art. 782 c.c.).

2. Il perfezionamento della donazione obnuziale



A norma dell’articolo 785 del codice civile, la donazione obnuziale si perfeziona senza bisogno di accettazione da parte del beneficiario.

La definizione legislativa ha sollevato dubbi sulla natura giuridica della figura in questione.

Secondo l’opinione maggiormente accreditata, le donazioni obnuziali, in relazione al perfezionamento in assenza di accettazione, non costituirebbero un contratto ma un negozio unilaterale recettizio.

In questo modo, l’utilizzo del termine donazione nell’ambito della disposizione de qua si potrebbe spiegare nel senso che lo stesso non dovrebbe essere riportato alla donazione intesa come contratto, ma alla donazione come attribuzione patrimoniale effettuata per spirito di liberalità, rinvenibile, come tale, sia in un contratto sia in un atto unilaterale.

Secondo altro orientamento, le donazioni obnuziali rappresenterebbero un’ipotesi di contratto con obbligazioni a carico del preponente, (art. 1333 c.c.).

In assenza di esplicita indicazione normativa, sembra apprezzabile la tesi conservativa, che difende la struttura contrattuale delle donazioni obnuziali.

Come si legge su salvisjuribus.it, dal punto di vista morfologico, la scambio di proposta e accettazione contemplato all’articolo 1326 del codice civile, è esclusivamente uno dei modi di perfezionamento del contratto.

D’altra parte, l’articolo 785 del codice civile, nell’affermare che la donazione a causa di matrimonio si perfeziona senza bisogno di accettazione, non esclude che la stessa si possa concludere in modo diverso, ad esempio in assenza del rifiuto del beneficiario nel termine richiesto dalla natura dell’affare, a norma dell’articolo 1333 comma 2 del codice civile.

La donazione obnuziale non presenta particolarità rispetto alla donazione dal punto di vista strutturale, ma anche in punto di disciplina.

La divergenza di struttura e di disciplina della donazione obnuziale rispetto alla donazione

(art. 769 c.c.) risiede nella rilevanza attribuita, in questo particolare tipo di donazione, al motivo che giustifica l’arricchimento del donatario.

Le donazioni obnuziali consistono in un’attribuzione patrimoniale fatta da un futuro coniuge all’altro oppure da un terzo verso uno od entrambi i futuri coniugi o verso i nascituri, in vista del futuro matrimonio.

Sempre secondo salvisjuribus.it, se il motivo che sorregge l’arricchimento patrimoniale del donatario non emerge dall’atto, troverà applicazione il principio della irrilevanza giuridica dei motivi individuali, per i quali il beneficio patrimoniale può essere conseguito attraverso il contratto di donazione oppure per mezzo di un negozio giuridico diverso, avente una propria causa.

Al contrario, che il motivo dell’attribuzione liberale, consistente nella celebrazione del futuro matrimonio, emerge dall’atto, e lo stesso non potrà che essere stipulato nelle forme che la legge prevede, stante l’indissolubile nesso tra causa delle donazioni obnuziali, forma e regime giuridico.