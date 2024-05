Indagato indicato come imputato in rivista: è diffamazione?

1. Indagato definito imputato: per il Tribunale nessun rilievo diffamatorio



Nel 2016 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da un uomo nei confronti di un giornalista redattore di un articolo pubblicato tre anni prima sull’edizione on line di un settimanale. Per l’uomo lo scritto riportava nel titolo “truffa del superfinanziere”, indicava nel corpo del testo lo stesso come imputato per truffa, mentre all’epoca egli era solo indagato per tentata truffa e non per truffa, e gli attribuiva l’effettivo incameramento di una somma consistente di danaro erogata da un terzo soggetto, vittima della condotta riferita. Aveva lamentato, quindi, che era stato gravemente leso il suo diritto all’onore, reputazione e immagine e aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare anche in via equitativa; aveva chiesto, inoltre, che il giornalista fosse condannato a pagare un’ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948 e che fosse disposta la pubblicazione per estratto della sentenza ex art. 120 del codice di rito civile. Il Giudice di prime cure ritenne non diffamatorio l’articolo, assumendo che gli errori in esso contenuti non avevano scalfito l’aderenza al vero della ricostruzione complessiva, ravvisando la sostanziale corrispondenza dello scritto alla realtà, atteso il significativo coinvolgimento dell’attore, oltre a un correo, nell’attività truffaldina ai danni di un uomo d’affari sudamericano.