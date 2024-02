Approvato il ddl cybersecurity: prima risposta alle sfide future

1. I concetti fondamentali del ddl Cybersecurity



Il cuore del DDL si basa sull’intensificazione delle misure di sicurezza, mirando a un inasprimento delle pene per i cybercriminali e incentivando la collaborazione post-attacco. L’obiettivo è duplice: da una parte stringere la morsa sui responsabili di tali attacchi, dall’altra promuovere una cultura di sicurezza più robusta e diffusa.

Il nostro Paese, negli ultimi anni, ha visto un’escalation di attacchi informatici, con un focus preoccupante sulle infrastrutture pubbliche. Esempi significativi sono l’attacco all’ASL 1 – Avezzano Sulmona L’Aquila nel 2023, che ha messo in luce la vulnerabilità del settore sanitario, e gli attacchi ai comuni di Torre del Greco e Gorizia, rivelando come i servizi pubblici essenziali possano essere paralizzati da queste minacce.

I ransomware, in particolare, rappresentano una sfida imponente. Questi software maligni bloccano l’accesso ai dati vitali delle organizzazioni, chiedendo un riscatto per il loro sblocco. Parallelamente, gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) costituiscono un’altra minaccia da contrastare, dal momento che, prendendo di mira l’infrastruttura di rete, sovraccaricando i servizi con richieste di traffico ingiustificate per renderli inoperabili, sono potenzialmente atti a “mandare giù” strutture pubbliche significative (si pensi ad esempio a quello che succede ai siti durante i cosiddetti “click day”, quando le richieste si fanno eccessive ed il sistema non è in grado di supportarle).

Il DDL si pone come una risposta strategica a queste minacce, chiedendo alle entità più a rischio, come comuni di grandi dimensioni, ASL e capoluoghi di regione, di adottare sistemi di cybersicurezza avanzati e di segnalare tempestivamente eventuali attacchi. Le sanzioni per la mancata notifica di un attacco si intensificano, passando da semplici richiami a multe significative.

Le misure preventive incluse nel DDL comprendono anche la creazione di uffici di cybersicurezza interni per le PA, rafforzando la difesa contro minacce in costante evoluzione. Viene inoltre introdotto un periodo di ‘raffreddamento’ per i tecnici specializzati che lasciano il settore pubblico per il privato, prevenendo potenziali conflitti di interesse.

Questo contesto normativo rappresenta un passo fondamentale per l’Italia, mettendo in luce l’importanza della sicurezza informatica non solo per le aziende ma anche per le istituzioni pubbliche. La protezione dei dati sensibili e la continuità dei servizi sono divenuti elementi chiave nella gestione della sicurezza nazionale, con l’obiettivo di garantire la resilienza contro attacchi sempre più sofisticati e dannosi. Per un focus approfondito sulla criminalità nel web e sulle minacce informatiche, consigliamo il volume “La responsabilità nei nuovi reati informatici”