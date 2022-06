La gestione del rischio cibernetico nella Pubblica Amministrazione

Le norme internazionali e le buone pratiche di settore evidenziano sempre più la necessità di partire da una corretta analisi del rischio per poter sviluppare ed attuare un impianto coerente ed adeguato di misure per la cybersecurity, anche nella Pubblica Amministrazione. Come segnalato anche da OpenPolis nelle scorse settimane infatti, il settore più colpito da cyber attacchi è stato quello della Pubblica Amministrazione (198 episodi nel solo 2021), seguito dai fornitori di servizi digitali (152 attacchi, senza dimenticare che un numero elevato di attacchi ha colpito anche il pubblico generale (151).

La Pubblica Amministrazione è consapevole di quest’importanza, come dimostra la nomina da parte dell’ ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) di un Comitato Tecnico Scientifico di nove membri con il compito di assicurare l’implementazione delle 82 misure previste dalla Strategia Nazionale per la Cybersicurezza 2022-2026.