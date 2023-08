Ingiusta detenzione: soccombenza PA a spese verso la parte

In materia di ingiusta detenzione, la P.A. non può soccombere alle spese nei confronti della parte laddove non si sia opposta.

1. La questione

La Corte di Appello di Perugia accoglieva una domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da P.G., in ordine a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti e in relazione al quale il ricorrente era stato assolto.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e della Finanze che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stato dedotto che, in sede di costituzione in giudizio, l’amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell’avversa richiesta in punto di liquidazione dell’indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che non poteva quindi ravvisarsi una situazione di soccombenza idonea a giustificare la condanna, sia pure nella sola misura della metà, al pagamento delle spese di lite; 2) erronea o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stato dedotto come, stante la mancata opposizione alla liquidazione dell’indennizzo sulla base del solo parametro aritmetico, non vi fosse stata alcuna situazione di reciproca soccombenza, anche in considerazione del dimezzamento della misura dell’indennizzo medesimo operata per effetto del ravvisato concorso di colpa in capo al ricorrente.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema accoglieva il ricorso suesposto.

Nell’addivenire a siffatta decisione, gli Ermellini ritenevano necessario, in via preliminare, verificare se sia ancora valido, alla luce delle modifiche che hanno investito l’art. 92 c.p.c., il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell’economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v’è soccombenza dell’Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell’Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002) visto che l’art. 92 c.p.c., nella attuale versione, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014 e convertito in L. n. 162 del 2014, applicabile ragione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugnato), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Per la Corte di legittimità, tuttavia, andava considerato che l’attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l’indennizzo dovuto sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all’an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.

Tal che se ne faceva conseguire che, ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell’art. 92 c.p.c. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, il Supremo Consesso riteneva, atteso che l’amministrazione non si era opposta alla liquidazione dell’indennizzo sulla base del solo criterio aritmetico e che quest’ultimo era stato applicato dalla Corte territoriale, tra l’altro in misura ridotta atteso il ravvisato concorso di colpa e con rigetto delle domande ulteriori, come l’Amministrazione già resistente non potesse essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 c.p.c.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, annullavano senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che era contestualmente eliminata, mentre nulla disponeva in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, in materia di ingiusta detenzione, la p.a. non può soccombere alle spese nei confronti della parte laddove non si sia opposta.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.

Qualora invece si disponga in tal senso, nonostante la mancata opposizione da parte della Pubblica Amministrazione, quest’ultima ben potrà impugnare un provvedimento di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

