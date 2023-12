Incompatibilità nel pubblico impiego con riferimento ai Vigili del Fuoco

1. Attività incompatibili



Il rapporto di pubblico impiego è stato sin dalle sue origini caratterizzato dal regime delle incompatibilità, ancora prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della cristallizzazione del principio di esclusività all’interno dell’art. 98 del testo costituzionale, ai sensi del quale “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

Invero, già il t.u. delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili (regio decreto n. 693 del 1908) e, successivamente, il dpr n. 3 del 1957 avevano disciplinato i casi di incompatibilità, prevedendo il divieto per l’impiegato pubblico di esercitare il commercio, l’industria, ovvero di assumere impieghi alle dipendenze di privati o di accettare incarichi in società costituite a fine di lucro.

Nello specifico, la disciplina sull’incompatibilità, assieme al divieto di cumulo di impieghi, costituisce espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e trova il suo fondamento nella necessità sia di tutelare il corretto e imparziale svolgimento delle funzioni pubbliche, per cui è imprescindibile che sia assicurata l’indipendenza del lavoratore, sia di garantire che i pubblici impiegati non disperdano le proprie energie e che non sia turbata la regolarità del servizio.

Da ultimo, l’obbligo di esclusività è stato sancito dall’art. 53 del dlgs 165/2001 che ha disposto l’ultravigenza degli artt. 60 e ss del dpr 3/1957, come più volte modificato nel corso degli anni.

Nello specifico, si distingue fra tre categorie di incarichi extra-istituzionali:

1) Attività assolutamente vietate, caratterizzate da incompatibilità assoluta, che presentano i caratteri della abitualità e professionalità o che possono dar luogo a conflitti di interesse o interferire con l’attività ordinaria svolta dal dipendente: vi rientrano le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e con scopo di lucro; l’esercizio di cariche in società di persone o di capitali; l’esercizio di attività professionali per cui è necessaria l’iscrizione ad albi od ordini professionali, nonché forme di collaborazione coordinata e continuativa.

Al fine di semplificare la disciplina sulle incompatibilità è stato elaborato dalla Conferenza Unificata del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli Enti Locali, il 24 luglio del 2013, un documento che esemplifica gli incarichi vietati per i dipendenti pubblici.

Nel caso di violazione, il lavoratore viene diffidato dall’amministrazione di appartenenza a cessare dalla situazione di incompatibilità entro 15 giorni, decorsi i quali decade dall’impiego. Diversamente, se ottempera alla diffida, non vi saranno conseguenze decadenziali, ma il dipendente sarà soggetto a procedimento disciplinare;

2) Attività che possono essere svolte solo se previamente autorizzate, purché

– siano esercitate al di fuori dell’orario di lavoro

– l’incarico sia temporaneo e occasionale

– Non vi siano ragioni ostative di opportunità

– Non siano in contrasto con le attività dell’amministrazione

– Non ledano l’immagine o il decoro dell’amministrazione

– Non vi sia conflitto di interesse

– l’impegno sia compatibile con l’attività lavorativa ordinaria

3) Attività liberamente esercitabili: Vi rientrano la collaborazione a giornali e riviste, l’utilizzazione di opere dell’ingegno, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi conferiti da organizzazioni sindacali (fermo il divieto di attribuire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Comma introdotto dall’art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009), incarichi per cui è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. Nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Successivamente, la legge anticorruzione n. 190/2012 ha introdotto nuove ipotesi di incompatibilità e ha previsto una maggiore responsabilizzazione sia per le amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni sia per i dipendenti stessi.

Particolarmente significativo è il cosiddetto divieto di pantouflage di cui all’art. 16 ter, ai sensi del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti provati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La ratio di tale divieto risiede nell’esigenza di evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa sfruttare la sua posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entri in contatto grazie all’impiego pubblico.

Tale divieto si applica non solo al soggetto che ha firmato l’atto ma anche a coloro che hanno partecipato al procedimento (dirigenti, funzioni apicali e tutti coloro che possono incidere sulla decisione oggetto del provvedimento con pareri, perizie, certificazioni), sia che si tratti di procedimenti di acquisizione di beni e servizi per la P.A., sia che si tratti di provvedimenti che incidono unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari, di atti autorizzatori, di concessioni, sovvenzioni o sussidi etc.

Da quanto finora esposto si ricava che mentre antecedentemente alla legge n. 190 del 2012 il regime dell’incompatibilità era fortemente legato al principio di esclusività dell’attività del funzionario pubblico, successivamente l’intento prioritario del legislatore è stato quello di prevenire la corruzione dei funzionari pubblici, nonché di contrastare posizioni di conflitto di interessi nella P.A., in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento.



Potrebbero interessarti:

Dipendente P.A.: incompatibilità con la professione forense

Incompatibilità dei dipendenti pubblici con altre attività lavorative