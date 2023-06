Dipendente P.A.: incompatibilità con la professione forense

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Il CNF ha osservato che in passato era venuta meno, con l’art. 1, commi 56, 56 bis e 57 L. 662/1996, l’incompatibilità per gli iscritti in Albi che svolgessero contemporaneamente attività di lavoro subordinato part-time alle dipendenze della P.A., tuttavia la L. n. 339/2003 aveva ripristinato detta causa di incompatibilità per i soli Avvocati, e la Corte Costituzionale, tramite la sentenza n. 390/2006, ne aveva esclusa l’incostituzionalità.

3. I dipendenti dell’UPP



Peraltro, anche il d.l. n. 80/2021, all’art. 11, c. 2 bis, prevede, per gli Avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo, che l’assunzione “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”. Risulta pertanto evidente come non si possa ritenere che vi sia, nell’ordinamento, un’ipotesi di deroga generale, e tanto meno di tacita abrogazione dell’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della P.A., risultando in ogni caso confermato il rilievo pubblicistico di tale divieto.