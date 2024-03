CNF: nuova norma sull’equo compenso

Il CNF ha approvato una nuova norma deontologica sull’equo compenso, come previsto dalla l. 49/2023, al fine di garantire agli avvocati una giusta retribuzione. La norma vieta compensi ingiusti e impone sanzioni disciplinari in caso di violazione. Tali modifiche entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

1. CNF: nuova norma deontologica dell’equo compenso

Nel corso della seduta del 23 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato una nuova norma deontologica nell’ambito dell’equo compenso, come previsto dalla l. 49 del 2023. Tale normativa si propone di assicurare che gli avvocati ricevano una remunerazione adeguata per il loro lavoro, contrastando al contempo l’abitudine a praticare compensi troppo bassi o gratuiti.

L’articolo 25-bis, elaborato dalla Commissione deontologica del CNF, è stato preliminarmente approvato durante l’ultima sessione del 2023. Successivamente, è stato sottoposto alla consultazione obbligatoria presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati, per poi ricevere il via libera definitivo durante l’ultima riunione amministrativa del CNF, con alcune integrazioni.

Secondo questa nuova norma, gli avvocati non possono concordare o prevedere un compenso che non sia giusto e proporzionato al servizio richiesto, e che non sia conforme ai parametri forensi attuali. La violazione di questa disposizione comporta l’applicazione della sanzione della censura in ambito disciplinare. Inoltre, nel caso di stipula di un accordo con il cliente, l’avvocato è tenuto a informarlo per iscritto che il compenso deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, altrimenti l’accordo risulterà nullo. La mancata osservanza di questa seconda disposizione, invece, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

La modifica al codice deontologico entrerà in vigore dopo la pubblicazione in G.U.

2. Equo compenso

La normativa sull’equo compenso si applica ai contratti di prestazioni di lavoro intellettuale e che riguardano l’esercizio associato o societario di attività professionali, comprese quelle svolte da avvocati, professionisti appartenenti agli ordini e non.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni: le prestazioni fornite da professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e agli agenti della riscossione non sono soggette alla normativa sull’equo compenso.

Tra le novità introdotte dalla l. n. 49/2023 c’è la presunzione semplice secondo cui gli accordi o i contratti, vincolanti per il professionista, si presume che siano unilateralmente predisposti dalle imprese, considerando la disparità di forza economica tra le parti.

Per considerare un compenso equo sono previsti due criteri fondamentali: deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e deve essere in linea con i compensi previsti dai parametri stabiliti dalle norme vigenti.



Ai fini di una migliore comprensione sull’istituto dell’equo compenso, consigliamo l’e-book: L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf

E-book consigliato

FORMATO EBOOK L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Alessio Antonelli | Maggioli Editore 2023 11.90 € Scopri di più