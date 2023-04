L’equo compenso per i professionisti è diventato legge

L’equo compenso è diventato legge.

La Camera nei giorni scorsi ha approvato in via definitiva il disegno di legge relativo.

Le nascenti norme entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, però potrebbero arrivare dei correttivi, ad esempio sulle sanzioni nei confronti dei professionisti che accettano un compenso che non sia equo.

Il passaggio ha avuto un esito scontato e abbastanza breve perché ci si doveva concentrare esclusivamente su un piccolo ritocco al testo.

Precisamente è stato eliminato il richiamo a una norma del codice civile sul rito sommario, abrogata dalla Riforma Cartabia ed è stato aggiornato il testo al rito semplificato per i giudizi sulle parcelle, validati dal parere di congruo ai compensi previsti per ogni professionista.

Presso il Ministero della Giustizia verrà istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, al quale prenderà parte un rappresentante per ognuno dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, che avrà il compito di esprimere pareri in relazione alle norme che regolano la determinazione dell’equo compenso e di segnalare al Ministero della Giustizia le prassi di applicazione e di interpretazione che siano in contrasto con le norme sull’equo compenso e sulla tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

1. A chi si applica l’equo compenso

La legge si applica a ogni professionista, sia a coloro che siano iscritti a un Ordine, sia a coloro che appartengono alle professioni non regolamentate, ad esempio, gli amministratori di condominio, i tributaristi e i revisori legali.

I primi per determinare un equo compenso si dovranno rivolgere ai parametri indicati nei decreti ministeriali in relazione a ogni singola categoria, i non ordinistici dovranno aspettare che vengano perfezionati i valori ai quali ci si deve rivolgere per la prima volta.

La legge affida questo compito all’ex Ministero dello Sviluppo economico, adesso delle Imprese e del made in Italy.

Esclusivamente gli avvocati potranno contare da subito su parametri appena aggiornati, che sono in vigore dallo scorso mese di ottobre.

Le altre categorie hanno valori molto vecchi, alcuni anche di dieci che non prendono in nsiderazione le competenze innovative.

Al momento dell’approvazione dovrà partire un grande lavoro di riscrittura e aggiornamento dei parametri, affidato agli Ordini e ai ministeri vigilanti, con unarevisione a cadenza biennale.

2. Come si può tutelare il professionista contro le violazioni all’equo compenso

Come si legge su edilportale.com, i professionisti potranno impugnare davanti al Tribunale competente le convenzioni, i contratti, gli esiti delle gare, gli affidamenti, gli elenchi di fiduciari o qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo.

Attraverso l’impugnativa gli stessi possono chiedere l’annullamento degli accordi e la rideterminazione del compenso secondo i Parametri ministeriali.

Al termine del giudizio, al professionista, a parte la differenza tra la somma percepita e l’equo compenso, può essere riconosciuto un indennizzo.