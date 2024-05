Decreto Disabilità in GU: novità sulle definizioni e sulle regole

Il Decreto Legislativo del 3 maggio 2024, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, introduce importanti novità in materia di disabilità. Conformandosi alla legislazione internazionale, viene definita la condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

1. Finalità del Decreto Disabilità



L’obiettivo principale del decreto è garantire il riconoscimento della condizione di disabile, per rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni necessari al pieno esercizio dei diritti civili e sociali su base di uguaglianza con gli altri. E’ anche necessario per l’adeguamento della legislazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009.