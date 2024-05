Decreto cd. PNRR convertito in legge: novità in ambito giustizia

Sulla G.U. del 30 aprile è stata pubblicata la Legge 29 aprile 2024, n. 56 che reca la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” E’ il Capo VI del Titolo II a dettare disposizioni urgenti in materia di giustizia. Il testo cmpleto è disponibile in PDF nel box qui sotto.

1. Personale



Il corposo articolo 22, al comma 1, lett. a), e ai commi 3-4 novella le condizioni per l’ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all’ufficio per il processo (UPP), prevedendo, tra le altre condizioni, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Il comma 1, lett. b) dello stesso articolo 22 prevede che per il reclutamento del personale addetto all’UPP e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. Verso il medesimo personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso una p.a. diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026. Il comma 1, lettera c) detta norme per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi previsti nel PNRR. Il comma 2 proroga al biennio 2024-2025 l’autorizzazione per il Ministero della giustizia all’assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I commi 5, 6 e 7 disciplinano le categorie e i settori di specializzazione dei periti iscritti nell’apposito Albo istituito presso il tribunale.