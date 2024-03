In G.U. il decreto di attuazione PNRR – D.l. 2 marzo 2024, n. 19

2. Sintesi delle misure più rilevanti



In sintesi, alcuni dei punti più rilevanti del decreto sono quelli che prevedono misure per il reclutamento e la stabilizzazione del personale nell’amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale, oltre a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa.

Vi sono diverse misure anche in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro come, ad esempio, la c.d. patente a crediti, obbligatoria per chi intenda operare nell’ambito di cantieri edili.

Per ciò che concerne l’ambito dell’istruzione, è previsto un potenziamento dell’istruzione terziaria a carattere professionalizzante. Nello specifico si punta a “rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell’innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy“.

Per quanto riguarda l’ambito della giustizia, è prevista la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato almeno ventiquattro mesi continuativi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026 “previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con possibilità di scorrimento fra i distretti“.

Inoltre, sono previsti incentivi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti.

È stato autorizzato il ministero dell’Economia a bandire un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari.

Sono introdotte anche modifiche al pignoramento di crediti verso terzi intervenendo sul codice di procedura civile. Nello specifico, all’articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per icrediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i crediti superiori a 3.200,00 euro“. Mentre dopo l’articolo 551, è inserito il seguente: “Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). – Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma”.