Pignoramento di crediti verso terzi: modifiche in G.U.

1. Le modifiche in G.U.

La G.U. del 2 marzo 2023 n. 52 ha introdotto il d.l. 2 marzo 2024 n. 19, prevedendo nell’art. 25 alcune modifiche in materia di pignoramento di crediti verso terzi nel codice di procedura civile.

In particolare, le modifiche includono la definizione di limiti precisi relativi agli importi dei crediti soggetti allo stesso, al fine di regolare gli obblighi del terzo in possesso dei crediti.

È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 551-bis c.p.c., che stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perda d’efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o siano intervenute specifiche circostanze di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.

Tuttavia, al fine di mantenere l’efficacia del pignoramento, il creditore può notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.

Sono state inoltre apportate modifiche agli articoli 553 e 630 c.p.c., che regolano rispettivamente la notifica dell’ordinanza di assegnazione e le modalità di accesso al fascicolo da parte del terzo pignorato.

Infine, il decreto legislativo prevede disposizioni transitorie che si applicano alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, stabilendo specifici termini per la notifica delle dichiarazioni di interesse e per la perdita di efficacia del pignoramento in determinati casi.

2. L’art. 25 del d.l. 2 marzo 2024 n. 19

Nello specifico, l’articolo 25 del decreto legge n. 19 del 2024 ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che dal momento della notifica dell’atto previsto dall’articolo 543, il terzo soggetto al pignoramento assume gli obblighi imposti dalla legge al custode in merito alle cose e alle somme a lui dovute. Tuttavia, tali obblighi sono limitati all’importo del credito pignorato, con specifiche incrementazioni in base alla fascia di importo del credito stesso. Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. Secondo tale disposizione, il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o non sia intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo. Queste modifiche rappresentano un’importante innovazione nel panorama normativo relativo al pignoramento di crediti, introducendo criteri più chiari e specifici per regolare questa delicata materia del diritto processuale civile.



