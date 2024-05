La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17326 del 26 aprile 2024, ha chiarito che, in tema di diffamazione, il diritto di critica politica deve basarsi su fatti reali, in caso contrario non potrà applicarsi l’esimente ex art. 51 cod. pen.



1. I fatti

Il Tribunale di Salerno aveva assolto l’imputato dal delitto di diffamazione aggravata in danno di un Comune. L’imputazione era stata disposta poiché, in un modulo predisposto per le osservazioni dei cittadini, l’imputato aveva sostenuto che la delibera del consiglio comunale di adesione ad una società in house providing del predetto Comune, avente ad oggetto sociale la gestione del ciclo di rifiuti, costituisse “presumibilmente un’associazione a delinquere organizzata” da un clan.

Avverso tale sentenza, è stato proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno deducendo violazione dell’art. 51 cod. pen. quanto all’esercizio del diritto di critica politica atteso che le espressioni utilizzate dall’imputato non avrebbero potuto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, essere ricondotte ad una legittima critica politica, ma si sarebbero tradotte nell’immotivata equiparazione, avulsa dalla realtà dei fatti, di una scelta politica all’affiliazione ad un clan camorristico.

2. Diffamazione e diritto di critica politica: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, premette che, in materia di diffamazione, questa “può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato“.

La Corte riprende ciò che l’imputato avrebbe scritto nel modulo sopracitato: “questa adesione è presumibilmente un’associazione a delinquere organizzata dal clan […].

La società in house verrà segnalata al Presidente dell’Autorità Anticorruzione Sig. […]”.

Viene ribadito che gli scritti contenenti espressioni lesive dell’altrui reputazione integrano il reato di diffamazione anche quando gli stessi siano diretti ad un solo soggetto, quando, avendo riguardo all’indirizzo istituzionale presso il quale gli stessi sono indirizzati, il messaggio è in concreto prevedibile sia accessibile a terzi diversi dal destinatario.

Ad avviso della Corte, questo è ciò che è avvenuto nella fattispecie in esame, essendo ben prevedibile dal ricorrente che la comunicazione, “di assoluta gravità”, non riservata al Sindaco, sarebbe stata letta anche dai collaboratori del diretto destinatario.