Addetti alla riscossione Agenzia delle Entrate: mansioni, stipendio e soft skills

Con l’annuncio del concorso 2024 per 470 posti presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione , molti aspiranti candidati sono interessati a comprendere meglio il ruolo dell’addetto alla riscossione, le relative mansioni, lo stipendio e le competenze necessarie per eccellere in questa posizione. Se vuoi rimanere aggiornato, vai all’articolo principale , che viene costantemente aggiornato con tutte le novità.

Lo stipendio degli addetti alla riscossione dell’Agenzia delle Entrate varia in base a diversi fattori, tra cui l’anzianità e il livello di responsabilità. In media, lo stipendio lordo annuale per questa posizione si aggira tra i 24.000 e i 28.000 euro , che corrisponde a uno stipendio netto mensile che può oscillare tra i 1.400 e i 1.700 euro . È bene sottolineare che lo stipendio può aumentare con l’esperienza e con il passaggio a livelli superiori di carriera, che offrono anche la possibilità di assumere ruoli di maggiore responsabilità.

4. Come prepararsi al concorso



Il Concorso Agenzia Entrate Riscossione 2024 per 470 addetti alla riscossione prevede un’unica prova scritta tecnico-professionale. La prova consisterà in un quiz con 60 domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario;

contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale;

conoscenza informatica e dei principali applicativi.

Il Manuale Concorso Agenzia Entrate Riscossione 2024 – 470 Addetti. Prova scritta tecnico professionale. Teoria e Test si presenta come un ottimo strumento per la preparazione alla prova scritta tecnico-professionale del Concorso indetto dall’Agenzia Entrate Riscossione per 470 Addetti. Il volume contiene la trattazione teorica delle materie utili per la preparazione alla prova, e nella sezione online sono disponibili eventuali aggiornamenti normativi e il simulatore di quiz online. >> Link Amazon

