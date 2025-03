Esame da Avvocato 2024-25: come prepararsi alla prova orale

La prova orale dell’esame da avvocato rappresenta un momento cruciale per tutti coloro che aspirano a entrare nella professione forense. Con il nuovo assetto organizzativo previsto dal decreto ministeriale, l’esame orale è suddiviso in tre fasi, ognuna delle quali richiede competenze specifiche e una preparazione mirata. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono queste fasi e come affrontarle al meglio. Per approfondimenti sul bando e aggiornamenti costanti, visita l’articolo a questo link. Per ricevere aggiornamenti e materiali, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato.

1. Le tre fasi della prova orale dell’esame da Avvocato 2024-25: cosa aspettarsi

L’esame orale si articola in tre momenti distinti, che si tengono a distanza di almeno 30 giorni dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte d’Appello. La modalità della prova può essere decisa dal Presidente di Corte d’Appello e, se necessario, svolta da remoto tramite un’aula virtuale.



Prima fase – Discussione di un caso pratico

Il candidato è chiamato a risolvere una questione pratico-applicativa in una delle seguenti materie a scelta: Diritto civile, Diritto penale o Diritto amministrativo. L’obiettivo è dimostrare capacità di analisi e applicazione delle norme giuridiche, con una struttura argomentativa coerente e ben organizzata.



Seconda fase – Discussione di brevi questioni giuridiche

Il candidato deve rispondere a tre quesiti, tra cui uno relativo al diritto processuale. Le materie selezionabili comprendono Diritto civile, Diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto processuale civile e Diritto processuale penale. È importante saper collegare in maniera logica e coerente concetti appartenenti a discipline diverse.



Terza fase – Ordinamento forense e deontologia

In quest’ultima parte, viene valutata la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. La capacità di dimostrare padronanza delle norme deontologiche e dei principi etici della professione è fondamentale per superare questa prova.

2. Un valido alleato per la preparazione: il volume “Prova orale – Casi pratici di Diritto Civile 50 Casi risolti”

Per affrontare con successo la prova orale, è utile avvalersi di strumenti pensati specificamente per questa fase dell’esame. Il volume “Prova orale – Casi pratici di Diritto Civile 50 Casi risolti”, edito da Maggioli Editore, rappresenta un supporto indispensabile per chi si prepara alla discussione del caso pratico.

Il testo propone un metodo di studio ben strutturato, che si articola in quattro fasi: Lettura e comprensione del quesito ;

; Ricerca delle previsioni codicistiche, costituzionali e convenzionali applicabili ;

; Analisi degli istituti fondamentali ;

; Redazione di una bozza in dieci punti che comprenda anche una proposta di soluzione al quesito, con eventuali riferimenti di carattere processuale. I quesiti presentati sono selezionati per coprire i settori “ad alta probabilità” di assegnazione e sono suddivisi per area tematica, rendendo agevole la consultazione e lo studio mirato. Per ogni area trattata, inoltre, vengono inserite brevi note di inquadramento generale, che facilitano la comprensione e l’approfondimento degli argomenti più rilevanti.

3. Criteri di valutazione

I candidati vengono valutati in base a: Chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione ;

; Capacità di risolvere problemi giuridici specifici ;

; Conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati ;

; Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari ;

; Padronanza delle tecniche di argomentazione e persuasione ;

; Capacità di sintesi. Ogni commissario dispone di un punteggio massimo di 10 punti per ciascuna materia, e l’esame è superato se il candidato ottiene almeno 18 punti per materia, per un totale complessivo di almeno 105 punti.

4. Prepararsi al meglio: studio, esercizio e strumenti consigliati

Per affrontare con successo la prova orale è necessario pianificare attentamente lo studio, suddividendo le materie in modo equilibrato e dedicando tempo sufficiente sia alla preparazione teorica sia all’esercitazione pratica. Per questo avrai bisogno di: Studio sistematico e ripasso costante: Creare schemi riassuntivi, mappe concettuali e appunti ben organizzati è fondamentale per fissare i concetti chiave e agevolare il ripasso. Tuttavia, memorizzare non basta: è essenziale comprendere profondamente gli istituti e saper applicare le norme ai casi concreti.

Creare schemi riassuntivi, mappe concettuali e appunti ben organizzati è fondamentale per fissare i concetti chiave e agevolare il ripasso. Tuttavia, memorizzare non basta: è essenziale comprendere profondamente gli istituti e saper applicare le norme ai casi concreti. Simulazioni orali e gestione del tempo: Una parte fondamentale della preparazione consiste nel simulare l’esame orale. Allenarsi con colleghi o tutor, rispondendo a domande aperte e sviluppando ragionamenti chiari e coerenti, è un’ottima strategia per migliorare l’esposizione e acquisire sicurezza.

