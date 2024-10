Esame Avvocato 2024-2025: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni all’Esame da Avvocato, sessione 2024-2025, che dovranno essere inviate per via telematica dal 2 ottobre al 12 novembre 2024. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Esami e Concorsi 61 del 30-07-2024. Come già riportato in questo articolo, è stata mantenuta la modalità d’esame della sessione 2023-2024, con una prova scritta e una orale in tre fasi. Vediamo insieme le modalità d’iscrizione e i consigli per la preparazione. Per ricevere aggiornamenti e materiali, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato.

1. Termini e modalità per la domanda d’iscrizione

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per via telematica dal 2 ottobre al 12 novembre 2024. La piattaforma per l’iscrizione sarà attiva in queste date sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nella sezione Concorsi/esami, e sarà accessibile autenticandosi tramite SPID, CIE e CNS. Bisognerà poi compilare tutti i campi della procedura guidata, esprimendo anche la scelta della materia per le prove, ed effettuare i due pagamenti richiesti, di 78,91€ complessivi, tramite la piattaforma ufficiale PagoPA. Sarà necessario anche indicare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che certificherà o ha certificato il compimento della pratica. Alla fine della procedura, il sistema genererà la ricevuta con il codice a barre, che comparirà nell’area personale del candidato.

L’esame è indetto presso le sedi delle Corti d’appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e la sede distaccata di Bolzano.

3. Lo svolgimento dell’esame da Avvocato 2024-25: fasi e tempistiche

L’esame di Stato, seguendo le modalità della sessione 2023-34, consisterà in una prova scritta seguita da una prova orale. Le modalità di svolgimento sono dettagliate di seguito.

Come già scritto in questo articolo, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Francesco Greco, ha emanato una comunicazione urgente rivolta ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Distrettuali degli Avvocati, per procedere alla designazione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici.

La Commissione centrale, entro dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, effettuerà un sorteggio per assegnare i compiti corretti alle diverse Corti d’appello, ognuna delle quali sarà responsabile della correzione degli elaborati per la propria sede d’esame.

Per la prova orale, le Corti d’appello invieranno le informazioni necessarie entro dieci giorni dalla pubblicazione della lista dei candidati ammessi. Il Presidente di ciascuna Corte procederà quindi al sorteggio delle sottocommissioni incaricate di esaminare i candidati.

Una volta completato il sorteggio, le sottocommissioni programmeranno le sessioni d’esame. I dettagli relativi al luogo, alla data e all’ora della prova orale saranno comunicati ai candidati, caricando le informazioni nella loro area personale almeno trenta giorni prima della data dell’esame.

3. La prova scritta

Lo scritto, che si terrà, come indicato nel bando, dalle ore 9 del 10 dicembre 2024, verterà sulla redazione di un atto giudiziario, nella materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, penale e amministrativo, con un tempo di 7 ore a disposizione. Si considererà superato lo scritto con un punteggio minimo di 18.

È anche previsto l’uso di strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento che avranno a disposizione anche tempi più lunghi per sostenere l’esame.

4. La prova orale

Secondo quanto riportato, l’esame orale sarà articolato in tre fasi, con una particolare enfasi sull’unitarietà della valutazione, e si terrà a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte d’Appello. Potrà essere organizzata da remoto su decisione organizzativa del Presidente di Corte d’Appello, tramite collegamento ad un’aula virtuale gestita dal Presidente della commissione. Nella prima fase, i candidati affronteranno una questione pratico-applicativa, scegliendo tra diritto civile, penale o amministrativo

i candidati affronteranno una scegliendo tra diritto civile, penale o amministrativo La seconda fase vedrà la discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

vedrà la discussione di brevi questioni che dimostrino le del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; La terza fase prevede la dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato Per la valutazione, ogni componente della commissione disporrà di 10 punti per ogni materia, e l’esame sarà superato con una votazione non inferiore a 105, e non meno di 18 punti per materia.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Potrai rimanere aggiornato salvando questo articolo, in costante aggiornamento, nella tua Area Personale di Diritto.it. Per ricevere aggiornamenti e materiali per la preparazione dell’esame da avvocato 2024-25, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato!

Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità!