Esame avvocato 2024-25: le sottocommissioni entro settembre

In vista della sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Francesco Greco, ha emanato una comunicazione urgente rivolta ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Distrettuali degli Avvocati. Il documento, datato 17 giugno 2024, sottolinea la necessità di procedere tempestivamente alla designazione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, in conformità con l’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il termine per l’invio delle proposte è fissato al 13 settembre 2024.

Secondo quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 247/2012, i professionisti designati a far parte delle sottocommissioni devono essere iscritti all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti. Tale requisito è imprescindibile per garantire la qualità e la competenza dei membri delle commissioni. Inoltre, il CNF richiama l’attenzione sulle incompatibilità previste dalla legge, specificamente ai punti 5 e 6 dell’articolo citato, che devono essere dichiarate espressamente dai candidati tramite le rispettive dichiarazioni di responsabilità.

Il Presidente Greco ha invitato i Presidenti dei Consigli dell’Ordine Distrettuali a coordinarsi con i Consigli Circondariali del proprio distretto per individuare un congruo numero di professionisti, al fine di garantire la formazione di un numero adeguato di sottocommissioni, proporzionato alle domande pervenute nella sessione precedente. È essenziale che le nomine siano effettuate con “massima attenzione, previo interpello degli interessati” per assicurarsi della loro disponibilità e idoneità a ricoprire l’incarico.

4. Normativa sull’esame da avvocato 2024-25



Come abbiamo visto in questo articolo, la sessione 2024-25 dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense sarà ancora disciplinata dall’art. 6 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che estende il regime speciale previsto dall’art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. Questa normativa speciale stabilisce criteri e modalità specifiche per la composizione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici.