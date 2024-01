Esame avvocato 2024-25: AIGA chiede di mantenere le modalità

1. La richiesta dell’AIGA



La richiesta deriva dalla sentita necessità di riforma delle modalità di accesso alla professione: «Ove le Istituzioni politiche e forensi non prorogassero l’entrata in vigore delle modalità di svolgimento delle prove di esame previste dall’attuale legge professionale» dichiara il Presidente Nazionale AIGA Carlo Foglieni, «ci troveremmo nella paradossale condizione di disattendere le decisioni prese durante il recente Congresso Nazionale Forense, durante il quale è stata approvata, a maggioranza assoluta, la richiesta di riforma dell’accesso alla professione, attraverso una modifica dell’esame di abilitazione che allo stato attuale è non solo anacronistica e non funzionale ma soprattutto in palese contrasto con quanto deliberato dalla massima assise dell’avvocatura».

La richiesta è in continuità con le proteste che l’anno scorso l’associazione aveva proposto contro il ritorno della modalità a tre scritti, di cui avevamo parlato in questo articolo.