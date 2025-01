Concorso Agenzia delle Dogane 415+46 posti: nuovi termini

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato il bando di concorso per l’assunzione di Assistenti Amministrativi Tributari, aumentando il numero dei posti disponibili a 461 unità, grazie all’aggiunta di 46 nuove posizioni rispetto all’iniziale previsione di 415, e prorogando i termini d’iscrizione al 29 gennaio 2025. Il concorso prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato e mira a potenziare la struttura amministrativa dell’Agenzia. Vediamo tutte le informazioni.

1. Requisiti per la partecipazione al Concorso Agenzia delle Dogane

Per accedere al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali e specifici:

Requisiti generali: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i cittadini di Paesi terzi, purché in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i cittadini di Paesi terzi, purché in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Maggiore età alla data di scadenza del bando.

alla data di scadenza del bando. Pieno godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini non italiani, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di origine.

Per i cittadini non italiani, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di origine. Idoneità fisica all’impiego. I vincitori saranno sottoposti a visita medica di controllo secondo la normativa vigente.

all’impiego. I vincitori saranno sottoposti a visita medica di controllo secondo la normativa vigente. Assenza di condanne penali definitive per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

definitive per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari. Requisiti specifici: Titolo di studio richiesto : Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

: Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere dichiarati equivalenti secondo le procedure di legge. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissata al 20 gennaio 2025.

Per la preparazione alla prova, è consigliato il volume Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 Assistenti amministrativi tributari

2. Modalità di presentazione della domanda al Concorso Agenzia delle Dogane

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale inPA (www.inpa.gov.it), previa registrazione tramite SPID, CIE o CNS.

Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 9:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 17:00 del 29 gennaio 2025 (con la proroga). Dopo l’invio, il sistema genererà una ricevuta contenente un codice univoco di identificazione del candidato. Solo le candidature concluse e inviate entro il termine saranno considerate valide.

3. La prova unica d’esame del Concorso Agenzia delle Dogane

La procedura selettiva consiste in una prova unica della durata di 90 minuti. La prova si terrà prevalentemente nella città di Roma o, in base al numero di candidati, in altre sedi sul territorio nazionale, che saranno comunicate almeno 15 giorni prima della data dell’esame. Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova sarà suddivisa in 90 quesiti a risposta multipla, distribuiti nei seguenti ambiti: Elementi di diritto costituzionale e amministrativo : 15 domande.

: 15 domande. Elementi di diritto tributario : 10 domande.

: 10 domande. Elementi di diritto dell’Unione Europea : 5 domande.

: 5 domande. Principi di economia politica e contabilità aziendale : 10 domande.

: 10 domande. Normativa specifica di ADM :

: Fini istituzionali, compiti e ordinamento dell’Agenzia (10 domande).



Cenni di normativa su dogane, accise e giochi (10 domande).

Competenze informatiche : 10 domande mirate a verificare la conoscenza di base di applicazioni informatiche e software comuni.

: 10 domande mirate a verificare la conoscenza di base di applicazioni informatiche e software comuni. Lingua inglese : 10 domande per accertare la conoscenza della lingua.

: 10 domande per accertare la conoscenza della lingua. Competenze trasversali specifiche per il ruolo: 10 quesiti con tre opzioni di risposta che valutano la capacità di analizzare problemi e individuare soluzioni efficaci. Il punteggio sarà calcolato secondo un sistema che premia le risposte corrette (+0,30 punti) e penalizza quelle errate (-0,15 punti). La prova è considerata superata con un minimo di 21/30.

4. Preparazione alla prova del Concorso Agenzia delle Dogane

La preparazione per il concorso deve concentrarsi sulle seguenti aree tematiche: Diritto costituzionale e amministrativo : Focus sui principi fondamentali della Costituzione italiana e sulle norme che regolano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

: Focus sui principi fondamentali della Costituzione italiana e sulle norme che regolano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Diritto tributario : Conoscenza delle principali disposizioni in materia fiscale, con attenzione a imposte dirette e indirette.

: Conoscenza delle principali disposizioni in materia fiscale, con attenzione a imposte dirette e indirette. Diritto dell’Unione Europea : Approfondimento sui trattati fondanti e sull’ordinamento comunitario.

: Approfondimento sui trattati fondanti e sull’ordinamento comunitario. Economia politica : Studio dei concetti base come domanda, offerta, mercato e politiche economiche.

: Studio dei concetti base come domanda, offerta, mercato e politiche economiche. Contabilità aziendale : Introduzione ai bilanci, agli indici di redditività e alla gestione economico-finanziaria.

: Introduzione ai bilanci, agli indici di redditività e alla gestione economico-finanziaria. Normativa ADM : Approfondimento sulle funzioni dell’Agenzia, sulle regolamentazioni relative a dogane, accise e giochi.

: Approfondimento sulle funzioni dell’Agenzia, sulle regolamentazioni relative a dogane, accise e giochi. Informatica e inglese: Padronanza di strumenti software comuni e livello base di competenza linguistica in inglese. Il Manuale Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 Assistenti amministrativi tributari (disponibile anche su Amazon) è un ottimo strumento di studio per la prova selettiva unica del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane per Assistenti amministrativi tributari. Il volume tratta in maniera completa tutte le materie previste dal bando di concorso. Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili: Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;

Simulatore online.

FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 Assistenti amministrativi tributari Il volume è un ottimo strumento di studio per la prova selettiva unica del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane per 415 Assistenti amministrativi. Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso una prova di selezione unica scritta di 90 quesiti a risposta multipla. Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto costituzionale;- Elementi di amministrativo;- Elementi di tributario;- Elementi di diritto dell’Unione europea; – Principi di economia politica e di contabilità aziendale;- Fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM;- Normativa in materia di dogane, accise e giochi;- Lingua Inglese (online);- Conoscenza della applicazioni Informatiche (online);- Competenze Trasversali (online). Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili:- Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;- simulatore online. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

5. Le figure ricercate: gli Assistenti Amministrativi Tributari

Il concorso offre un contratto a tempo pieno e indeterminato, con distribuzione delle posizioni su tutto il territorio nazionale. La figura ricercata, ovvero quella dell’Assistente Amministrativo Tributario, svolgerà compiti di supporto nell’ambito amministrativo e tributario, garantendo l’applicazione delle normative vigenti. Sarà inoltre coinvolta in attività di predisposizione di atti e documenti, essenziali per il funzionamento dell’amministrazione.

6. Come rimanere aggiornati sul concorso

