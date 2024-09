Concorso 470 posti Agenzia delle Entrate Riscossione: candidature entro oggi

Il termine per la presentazione delle domande per il Concorso Agenzia delle Entrate Riscossione, volto a coprire 470 posti da addetti alla riscossione, scadrà il 10 settembre 2024. Questo concorso, riservato a laureati in discipline giuridiche, politiche ed economiche, è un’opportunità significativa per chi vuole intraprendere una carriera all’interno dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, un ente di grande rilevanza nell’ambito delle attività di recupero crediti e gestione tributaria in Italia. Di seguito, tutti i dettagli sul concorso, dai requisiti alle modalità di selezione.

1. Chi è l’addetto alla riscossione dell’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è l’ente pubblico economico responsabile delle attività di riscossione tributaria su tutto il territorio nazionale. Istituita nel 2016, l’Agenzia è subentrata nelle funzioni precedentemente svolte dal Gruppo Equitalia, con l’obiettivo di recuperare i crediti affidati dagli enti impositori. Oltre alla riscossione ordinaria e coattiva, l’Agenzia offre servizi di assistenza ai contribuenti e gestisce procedure di contenzioso.

L’addetto alla riscossione, il profilo richiesto dal concorso, svolge attività di carattere operativo e giuridico, con l’obiettivo di garantire la corretta riscossione dei tributi affidati all’Agenzia. Il lavoro prevede la gestione di pratiche tributarie e la notifica di atti ai contribuenti, oltre all’analisi e al monitoraggio dei pagamenti. Gli addetti operano anche presso gli sportelli dell’Agenzia e gestiscono procedure esecutive e cautelari.

Il ruolo richiede competenze in materia giuridica, contabile e amministrativa, capacità di analisi e problem solving, oltre a un’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici. Inoltre, è fondamentale la capacità di operare con precisione, nel rispetto della riservatezza e delle norme vigenti. Per verificare la propria preparazione alla prova consigliamo il volume:

FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia Entrate Riscossione 2024 – 470 Addetti. Prova scritta tecnico professionale. Teoria e Test Il manuale si presenta come un ottimo strumento per la preparazione alla prova scritta tecnico-professionale del Concorso indetto dall'Agenzia Entrate Riscossione per 470 Addetti.La prova scritta consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla per accertare le conoscenze dei candidati su alcune materie specifiche.Il volume contiene la trattazione teorica delle materie utili per la preparazione alla prova, ovvero:- Riscossione tributi;- Diritto amministrativo;- Diritto civile;- Diritto commerciale;- Diritto tributario;- Contabilità aziendale;- Organizzazione e gestione aziendale;- Informatica (online).Nella sezione online sono disponibili:- eventuali aggiornamenti normativi;- simulatore di quiz online.

2. Requisiti per partecipare al concorso

Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di specifici requisiti generali e titoli di studio. I requisiti generali includono: La cittadinanza italiana o l’appartenenza a uno dei Paesi UE o a categorie specifiche secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/2001.

Il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Non essere stati licenziati per giusta causa dall’Agenzia o da enti ad essa collegati.

Non aver esercitato poteri autoritativi nei confronti della pubblica amministrazione negli ultimi tre anni (c.d. “pantouflage”). Inoltre, i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche o Scienze dell’economia e della gestione aziendale.

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio, oppure titoli di studio equipollenti.

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

3. La suddivisione dei posti

I 470 posti messi a concorso sono distribuiti in diverse regioni italiane, offrendo opportunità su scala nazionale. Ecco come sono suddivisi i posti: Abruzzo : 5 posti

: 5 posti Basilicata : 10 posti

: 10 posti Calabria : 41 posti

: 41 posti Campania : 105 posti

: 105 posti Emilia Romagna : 21 posti

: 21 posti Lazio : 83 posti

: 83 posti Liguria : 13 posti

: 13 posti Lombardia : 30 posti

: 30 posti Marche : 12 posti

: 12 posti Molise : 4 posti

: 4 posti Piemonte : 13 posti

: 13 posti Puglia : 24 posti

: 24 posti Sardegna : 22 posti

: 22 posti Sicilia : 41 posti

: 41 posti Toscana : 35 posti

: 35 posti Umbria : 5 posti

: 5 posti Veneto: 6 posti

4. Come inviare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, entro e non oltre le ore 23:59 del 10 settembre 2024. Per accedere al portale, è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS e disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

L’invio della domanda è una fase fondamentale per partecipare al concorso, e si consiglia ai candidati di verificare con attenzione la documentazione richiesta e le scadenze, per evitare esclusioni.

5. Prova scritta unica: materie e modalità

Il concorso prevede una prova scritta unica di tipo tecnico-professionale, alla quale saranno ammessi tutti i candidati che abbiano completato correttamente la procedura di iscrizione. La prova sarà costituita da un quiz a risposta multipla, con un totale di 60 domande suddivise nelle seguenti materie: Diritto amministrativo

Diritto civile

Diritto commerciale

Diritto tributario

Contabilità aziendale

Organizzazione e gestione aziendale

Informatica (conoscenze di base dei principali applicativi) Per superare la prova, i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 21/30. La valutazione sarà effettuata con il seguente schema: +0,50 punti per ogni risposta corretta,

0 punti per le risposte non date,

-0,10 punti per ogni risposta errata.

6. Come prepararsi per la prova scritta

Il Manuale Concorso Agenzia Entrate Riscossione 2024 – 470 Addetti. Prova scritta tecnico professionale. Teoria e Test si presenta come un ottimo strumento per la preparazione alla prova scritta tecnico-professionale del Concorso indetto dall’Agenzia Entrate Riscossione per 470 Addetti. Il volume contiene la trattazione teorica delle materie utili per la preparazione alla prova, e nella sezione online sono disponibili eventuali aggiornamenti normativi e il simulatore di quiz online. >> Link Amazon

