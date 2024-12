Concorso DSGA 2024: il bando per 1435 posti area dei funzionari

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 1435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, in particolare per il ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). La figura del DSGA riveste un ruolo centrale nella gestione delle istituzioni scolastiche, con funzioni di elevata responsabilità giuridica e amministrativa.

Il concorso è particolarmente rilevante per i professionisti con competenze giuridiche, poiché prevede un’importante componente di diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale, materie fondamentali sia per le prove d’esame che per le mansioni del ruolo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dal 16 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025.