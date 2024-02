Concorso segretario comunale: bando per 245 posti in arrivo

Il Ministero dell’Interno ha dato il via alla pubblicazione del nuovo bando per il concorso di accesso alla carriera di segretario comunale, che prevede l’assunzione di ben 245 unità. La decisione è stata ufficializzata con l’autorizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, aprendo così le porte a una delle procedure concorsuali più attese dell’anno.

1. Il concorso da segretario comunale: come si svolge

Il decreto relativo al concorso per segretari comunali 2024 è già stato pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, offrendo così la possibilità di consultare le disposizioni ufficiali riguardanti la procedura concorsuale, che tracciano una panoramica di come avverrà il concorso. Dovremo tuttavia attendere il bando ufficiale per avere la certezza e i dettagli su posti a bando, requisiti e prove.

2. Chi può partecipare al concorso segretario comunale?

Basandoci sulle passate selezioni, per partecipare al concorso sarà necessario possedere un diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni, una laurea specialistica di durata quinquennale o una laurea magistrale in giurisprudenza

economia e commercio

scienze politiche

3. Le prove scritte

Sebbene non siano ancora state rese note informazioni dettagliate, è possibile delineare il contenuto delle prove scritte in base ai precedenti concorsi. Solitamente, queste prove vertono su argomenti di carattere giuridico, come il diritto costituzionale, amministrativo, e l’ordinamento degli enti locali, e su tematiche economico-finanziarie, quali l’economia politica e il diritto finanziario.

4. La prova orale

Analogamente alle prove scritte, le materie oggetto della prova orale non sono ancora state specificate ufficialmente. Tuttavia, è probabile che coinvolgano argomenti simili a quelli del concorso precedente, quali diritto costituzionale e amministrativo, legislazione amministrativa statale e regionale, nonché ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti sul concorso?

Se ti interessano i concorsi pubblici, iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp dedicato.

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.

Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!