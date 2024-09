Il GIP non consente la visita di un medico di fiducia: abnorme

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Gip del tribunale aveva negato l’autorizzazione all’accesso presso il carcere di un medico chirurgo specialista in psichiatria, psichiatria forense e psicoterapeuta, al fine di sottoporre a visita specialistica un detenuto in custodia cautelare, con la sentenza n. 30970/2024 la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il diniego era illegittimo poiché, a tutela del diritto alla salute dei detenuti, gli stessi possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente la professione sanitaria di loro fiducia, senza che sia consentito al giudice di sindacarne le ragioni o i motivi – ha affermato che è abnorme, in quanto emesso in difetto di potere, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari non consenta, per ragioni estranee ad esigenze di accertamento dei fatti per i quali è procedimento, all’ indagato detenuto in custodia cautelare in carcere di essere visitato a proprie spese da un medico di sua fiducia. Per orientarsi nel complicato mondo delle esecuzioni abbiamo pubblicato il Formulario annotato dell’esecuzione penale -Aggiornato al correttivo Riforma Cartabia e al decreto Carceri

1. Il fatto: il GIP nega la visita di un medico di fiducia

Tizio, detenuto in custodia cautelare, ha chiesto l’accesso presso l’istituto di un medico chirurgo specialista in psichiatria, al fine di essere sottoposto a visita specialistica. Il GIP, limitandosi a fare proprio il parere negativo del PM, ha rigettato la richiesta.

Il detenuto ricorre così in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 11, comma 12, ord. pen., norma che espressamente prevede, a tutela del diritto alla salute dei detenuti, che gli stessi «possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente la professione sanitaria di loro fiducia», senza che sia consentito al giudice di sindacarne le ragioni o i motivi.

2. La sentenza

Con sentenza n. 30970 del 29 luglio, la Suprema Corte dichiara il ricorso fondato.

Dal tenore letterale dal norma emerge che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere vistati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti e condizioni, se non la necessità di curarsi; soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo, la norma chiede l’autorizzazione del giudice che procede.

3. Il principio

«E’ abnorme, in quanto emesso in difetto di potere, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari non consenta, per ragioni estranee ad esigenze di accertamento dei fatti per i quali è procedimento, all’indagato detenuto in custodia cautelare in carcere di essere visitato a proprie spese da un medico di sua fiducia».

Presupposto ciò, il provvedimento impugnato nel caso di specie ha chiaramente violato la normativa di riferimento.

Ciò perché ha opinato l’esigenza di sindacare le ragioni dell’effettiva necessità della visita medica, finendo per frustrare immotivatamente quello che costituisce un vero e proprio diritto, costituzionalmente garantito, del richiedente

Ed anche e soprattutto perché ha esercitato un potere non riconosciuto dall’ordinamento, sindacando le modalità di esercizio di un diritto in relazione al quale il legislatore non ha previsto alcun preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria, se non quello, nel caso in esame: non esercitato, dell’apprezzamento di possibili pregiudizi per l’accertamento in corso.

4. Il processo

Il difensore di C. B., detenuto in custodia cautelare chiedeva al giudice per le indagini preliminari di autorizzare l’accesso presso l’Istituto di un medico chirurgo specialista in psichiatria, psichiatria forense e psicoterapeuta, «al fine di sottoporre a visita specialistica il signor C. B., quanto prima», di somministrare allo stesso test diagnostici, nonché al fine di farlo conferire con i sanitari in servizio presso l’istituto e di fargli prendere visione del fascicolo sanitario del detenuto.

Con l’ordinanza impugnata il GIP, limitandosi a fare proprio il parere negativo del pubblico ministero (che aveva rilevato che l’istanza «non documenta le ragioni per le quali sarebbe necessario il ricorso ad una visita specialistica di un professionista esterno», ed è, dunque «meramente esplorativa»; che il detenuto può essere sottoposto ad un periodo di osservazione psichiatrica all’interno dell’istituto, come previsto dall’art. 112 d.P.R. n. 230 del 2000; che eventuali accertamenti sulla capacità di intendere e di volere del detenuto devono essere svolti nella forma della perizia in incidente probatorio), rigettava la richiesta.

Il difensore di fiducia ha presentato ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, articolando due motivi con i quali denuncia la mancanza ovvero la illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 3 e 32 Cost, e dell’art. ll, comma 12, ord. pen., norma che espressamente prevede, a tutela del diritto alla salute dei detenuti, che gli stessi «possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente la professione sanitaria di loro fiducia», senza che sia consentito al giudice di sindacarne le ragioni o i motivi.

Il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, poiché il diritto del detenuto – riferibile all’art. 32 Cost. – a ricevere in carcere, a proprie spese, la visita e la cura cli medici di sua fiducia può essere frustrato solo in ragione di «specifiche e ineludibili esigenze cautelari, da individuarsi in concreto, non indicate nella fattispecie de qua».



