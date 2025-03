Rapina e circostanza di lieve entità: la Consulta torna sulla questione

Con l’Ordinanza n. 35/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in relazione all’articolo 628 c.p., nella parte in cui prevede che la pena comminata per rapina sia diminuita per i casi in cui il fatto risulti di lieve entità, poiché la medesima questione è risultata sovrapponibile a quella già decisa con sentenza n. 86/2024, in occasione quella quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale sul punto. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

1. La questione sollevata sulla rapina di lieve entità

Il GUP presso il Tribunale ordinario di Palermo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi I e III, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p., "nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". Il rimettente esponeva di dover giudicare con rito abbreviato un'imputazione per rapina, qualificata come impropria, consistente nella sottrazione, da parte di quattro donne, di detersivi da un supermercato, seguita da una breve colluttazione, nel corso della quale una dipendente dell'esercizio commerciale, che aveva inseguito le imputate, riceveva un ceffone e qualche graffio, mentre le donne riuscivano a fuggire. Le condotte contestate, secondo il giudice a quo, sono consistite in un'iniziativa occasionale, connotata dal modesto valore dei beni sottratti e da una azione violenta, frutto di una iniziativa estemporanea e circoscritta per guadagnarsi la fuga, risultando sussumibili nella circostanza aggravante non comune a effetto speciale di cui all'art. 628, comma 3, numero 1), c.p., per aver commesso il fatto più persone riunite. Per lo stesso rimettente, in caso di condanna, la misura minima della pena base, fissata dal legislatore per il delitto aggravato di cui all'art. 628, comma III, numero 1), c.p. in 6 anni di reclusione, risulterebbe eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti. Pertanto, ad avviso del giudice a quo, il trattamento sanzionatorio disposto dalla disposizione censurata si porrebbe in contrasto coi principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa della pena.

2. La sentenza n. 86/2024

La Consulta, con la sentenza n. 86/2024, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma II dell’art. 628 c.p., che attiene alla rapina impropria e, in via consequenziale, del comma I, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Detta sentenza aveva esteso al reato di rapina, propria o impropria, la ratio decidendi della sentenza n. 120/2023 concernente il reato di estorsione, poiché “la descrizione tipica operata dall’art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l’utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo”, e perché d’altronde, “per l’estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale – a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena – è stato realizzato senza introdurre una “valvola di sicurezza”, che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l’offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa”.



