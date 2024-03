Ufficio del Processo: stabilizzazione dal 2026 nel nuovo Decreto PNRR

Il recente Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, porta con sé significative modifiche per gli addetti all’Ufficio del Processo (UPP). Queste disposizioni, contenute nell’articolo 22 del Decreto, delineano un futuro più stabile per coloro che operano in questo ambito.

1. Disposizioni Ufficio del Processo nel nuovo decreto PNRR



Il recente Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, porta con sé significative modifiche per gli addetti all’Ufficio del Processo (UPP). Queste disposizioni, contenute nell’articolo 22 del Decreto, delineano un futuro più stabile per coloro che operano in questo ambito.

In base a quanto stabilito, gli addetti all’Ufficio del Processo che al 30 giugno 2026 risultano ancora in servizio e hanno accumulato almeno 24 mesi di lavoro continuativo nella qualifica di addetto UPP saranno stabilizzati nei propri ruoli. Tale stabilità sarà garantita attraverso una procedura di selezione comparativa basata sui distretti territoriali e gli uffici centrali, rispettando le disponibilità di assunzione e i posti organici.

Il Decreto PNRR, inoltre, offre ulteriori possibilità per coloro che risultano vincitori di concorsi indetti per l’assunzione a tempo indeterminato in altre pubbliche amministrazioni. Essi potranno posticipare l’entrata in ruolo fino alla scadenza del loro contratto temporaneo, previo consenso sia dell’amministrazione che del lavoratore interessato. Buone notizie dunque sia per gli assunti con il precedente concorso sia per quelli che saranno assunti con il Concorso 2024, se le assunzioni avverranno entro il 30 giugno 2024.

Per tutte le info sul Concorso Ufficio del Processo 2024, consulta il nostro articolo dedicato