Sanzione disciplinare Carabinieri e discrezionalità amministrativa

3. La sanzione disciplinare come discrezionalità amministrativa



Per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, che assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.

L’obbligo motivazionale è attenuato e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’arma dei carabinieri.

Alla luce di detti principi sono stati reputate inammissibili anche le censure mosse dall’interessato avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare nella parte in cui impingono nel merito delle valutazioni disciplinari ampiamente discrezionali dell’autorità militare, sia per la qualificazione del fatto, che per l’entità della sanzione, poiché secondo i giudici amministrativi il ricorrente ha mirato a ottenere un riesame della valutazione operata dall’amministrazione di appartenenza e della conseguente sanzione irrogata, riesame che esula dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità, che palesino l’abnorme sproporzione tra l’infrazione e la sanzione, circostanza che non è stata rinvenuta nella fattispecie esaminata.

Inoltre, non sono state accolte le doglianze che hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto gli stessi, a dir del collegio, contengono una precisa ricostruzione dei fatti, peraltro confermata dalle relazioni di servizio dei vari militari coinvolti.

Anche l’applicazione della misura afflittiva è risultata conforme ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto, considerato che la proporzionalità della sanzione disciplinare comminata a un militare è una valutazione relativa, il cui metro di paragone è costituito dal dato fattuale contestato e accertato dalla pubblica amministrazione. Tra l’altro, trattandosi si soli due giorni di consegna e, comunque di una sanzione di corpo, la sanzione non è stata ritenuta abnorme.

Il ricorso, in definitiva, è stato dichiarato infondato e, conseguentemente, respinto.