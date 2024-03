Esterovestizione: la società è residente in Italia agli effetti dell’imposta di registro

La Corte di Cassazione con sentenza n. 3386 del 06/02/2024 è intervenuta sull’esterovestizione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che riteneva residente fiscalmente in Italia una società con sede nel Regno Unito, a seguito di avviso di liquidazione di maggior imposta di registro per immobili situati in Italia e conferiti alla società inglese.



Per approfondimenti si consiglia la consultazione del seguente codice: Codice tributario 2024

Corte di Cassazione – Sez. V Civ. – Sent. n. 3386 del 06/02/2024 Scan_Sentenza-Cassazione-3386_2024.pdf 7 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Società nel Regno Unito e avviso di liquidazione imposta di registro

A seguito di conferimento a società con sede nel Regno Unito di beni immobili in Italia, l’atto veniva assoggettato a imposta di registro in misura fissa ex art. 4, nota IV, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, poiché la società aveva sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione Europea (l’atto del conferimento risale al 2011, quando il Regno Unito era ancora membro dell’UE).

Nel 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di liquidazione di maggior imposta di registro, applicando l’aliquota proporzionale del 7% (attualmente 9%) sul valore degli immobili conferiti.

Ciò perché, a parere dell’Agenzia delle Entrate, la società operava solo fittiziamente all’estero, mentre la sede d’affari era in realtà in Italia.

Veniva quindi presentato ricorso avverso l’avviso di liquidazione. La CTP rigettava il ricorso, ma, in sede di appello veniva data ragione ai contribuenti.

La CTR motivava la sentenza asserendo che il fisco deve dimostrare l’esterovestizione, il che non avrebbe avuto luogo nel caso di specie.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione basato su due motivi.

Con il primo motivo, veniva contestato alla CTR di non aver ricondotto la fattispecie all’73, comma 5-bis, TUIR, che prevede una presunzione legale relativa di esterovestizione, con conseguente inversione dell’onere della prova, gravante sul contribuente.

Asseriva in proposito l’Agenzia delle Entrate che:

a) la società londinese aveva i suoi uffici in Italia;

b) l’unico socio di quest’ultima ne era anche amministratore ed era italiano;

c) la società aveva adempiuto alla presentazione dei bilanci, ma senza menzionare gli immobili in Italia e i ricavi tratti dalla locazione degli stessi;

d) la CTR si era basata sulla sola circostanza che la società aveva un ufficio di segreteria in Inghilterra, senza verificare se le decisioni strategiche riguardanti l’attività della società venivano effettivamente prese all’estero.

Pertanto, i contribuenti non avevano dimostrato un concreto radicamento nello Stato estero della direzione effettiva della società.

Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamentava il fatto che la CTR non avesse affatto considerato le dichiarazioni dei redditi presentate in Italia dalla società in relazione agli anni d’imposta dal 2011 al 2013, i quali dimostravano pienamente la stabile organizzazione in Italia della società.

Per approfondimenti si consiglia la consultazione del seguente codice:

FORMATO CARTACEO Codice Tributario 2024 Il volume è aggiornato a: L. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale); D.L. 104/2023, conv. in L. 136/2023 (Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse); L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024); D.L. 215/2023 (c.d. Milleproroghe) e ai Decreti legislativi attuativi della riforma fiscale: D.Lgs. 209/2023 (fiscalità internazionale); D.Lgs. 216/2023 (irpef); D.Lgs. 219/2023 (statuto del contribuente); D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario); D.Lgs. 221/2023 (adempimento collaborativo); D.Lgs. 1/2024 (adempimentitributari); D.Lgs. 13/2024 (accertamento tributario e concordato preventivo biennale) e riporta:Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionaleParte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro,Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni edonazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)Parte IV: Tributi locali e regionaliParte V: Imposte straordinarieParte VI: Diritti del contribuente e interpelloParte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscaleParte VIII: AccertamentoParte IX: RiscossioneParte X: Agevolazioni fiscaliParte XI: Sanzioni amministrative e penaliParte XII: ContenziosoParte XIII: Riforma fiscaleParte XIV: Novità normativeChiude il volume l’indice cronologicoLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024 32.30 € Scopri di più

2. La Cassazione giudica la società esterovestita in base all’art. 73 comma 3 TUIR

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), imbastisce precisazioni sull’art. 73, comma 5-bis, citato dall’amministrazione finanziaria, secondo cui, salvo prova contraria, sono considerate residenti in Italia le società che detengono partecipazioni di controllo in società italiane o che siano controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero amministrate da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.

Mancando, nel caso di specie, tali requisiti, viene meno l’argomentazione per cui la società sarebbe esterovestita, e dunque non ha luogo la presunzione legale relativa ex art. 73, comma 5-bis.

Tuttavia, osserva la Cassazione, in base all’art. 73, comma 3, TUIR “si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

La società, ragiona la Corte, ha collocato la propria sede legale all’estero per fruire di vantaggi fiscali, ma le allegazioni dell’Agenzia delle Entrate dimostrano che la direzione effettiva è in Italia.

3. Non c’è conflitto tra normativa nazionale e libertà di stabilimento anche per imposte registrali

La Corte coglie l’occasione per precisare che l’assoggettamento della società alla normativa nazionale non contrasta con la libertà di stabilimento promossa dal diritto unionale.

Infatti, in base anche alla giurisprudenza della CGUE, di cui si cita la sentenza C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, del 2006, non è sanzionabile la società creata in uno Stato dell’Unione Europea per fruire di vantaggi fiscali, ma quella che abusa della libertà di stabilimento, il che avviene quando si dà vita a “costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere l’applicabilità della normativa dello Stato membro interessato”.

Quanto poi alla circostanza che l’attrazione alla normativa fiscale italiana della società esterovestita si riferirebbe alle imposte dirette, la Corte, in sede di accoglimento del ricorso, vertente su imposte indirette, si richiama alla Direttiva 2008/7/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, che “individua lo Stato al quale spetta il potere impositivo unicamente con quello ove è situata la sede della ‘direzione effettiva’ della società al momento in cui è effettuato il conferimento”.