Diritto di superficie su terreni agricoli: imposta di registro applicabile

4. Il ragionamento normativo dell’Amministrazione Finanziaria



La tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, disciplina gli atti gli atti da registrare in termine fisso e reca la misura dell’imposta da applicare. Nello specifico viene disposto l’obbligo della registrazione per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in generale nonché atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, con una aliquota attualmente del 9%. I periodi successivi della medesima norma dispongono le modalità di tassazione inerente il trasferimento in base alla natura del bene immobile oggetto dell’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari di godimento. I successivi periodi stabiliscono la modalità di tassazione applicabile al trasferimento in base alla natura del bene immobile oggetto dell’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Per prassi si riconosce l’assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra atti costitutivi e traslativi dei medesimi diritti. Detta prassi dell’art. 1 della Tariffa in scrutinio si pone in parallelo con la lettura delle norme sull’imposta di registro in continuità con l’evoluzione della disciplina della tassazione inerente atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili e, nello specifico, sui terreni agricoli. Infatti, il previgente DPR n. 634/1972 [2] disponeva all’art. 1, co. 1, primo periodo della tariffa allegata, Parte prima, con formulazione analoga all’attuale che gli atti tra atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, concessioni di miniere, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali immobiliari di godimento 8%, mentre ai periodi successivi prevedeva diverse aliquote in relazione a determinate fattispecie introdotte dalla locuzione “se il trasferimento”.

Il suddetto DPR 634/1972, all’art. 1-bis, co. 1, della Tariffa allegata, Parte prima disponeva, invece che gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi […] 15%. Il legislatore, in tema di tassazione degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari realizzati attraverso atti giudiziari, non opera una distinzione di trattamento a seconda della natura dell’atto (costitutivo o traslativo), disponendo genericamente per gli stessi le medesime imposte disciplinate per i corrispondenti atti negoziali a titolo oneroso. L’art. 8 della Tariffa, Parte I del TUR, invero, stabilisce testualmente che siano applicabili per gli “1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio […]: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti[…]le stesse imposte stabilite peri corrispondenti atti”. Tale formulazione porta a ritenere, che non possa distinguersi, in mancanza di una differente espressione di capacità contributiva ex art. 53 Cost., ai fini dell’imposta di registro, tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari. Le suesposte considerazioni portano a ritenere, pertanto, che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota del 15%. Non possono considerarsi ostative le motivazioni espresse dalla sent. 3461/2021, richiamata dal ricorrente, ove Gli Ermellini hanno affermato di condividere l’orientamento espresso già con sentenza n. 16495/2003, richiamata dai giudici di appello nella decisione impugnata in fattispecie riguardante la costituzione di un diritto di servitù, secondo cui: “il termine trasferimento contenuto nel DPR 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata […] non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”. A tal proposito, si evidenzia che, pur riguardando una controversia in materia di tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, la Corte di Cassazione riporta, espressamente, pregresse statuizioni sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui non determina trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, che è propria del diritto di servitù come delineato dagli artt. 1027 e segg. c.c. e non degli altri diritti reali di godimento.