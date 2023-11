Domande di partecipazione al concorso inviate nei termini e pervenute dopo la scadenza

2. Invio delle domande di partecipazione ai concorsi: disciplina applicabile



Nella motivazione, la sentenza del TAR Campania Napoli, nel richiamare la sentenza n° 4409/2001 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, evidenzia che l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 487/1994 stabilisce che la data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante, di talché la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso .

Ne deriva che la volontà dell’Amministrazione di derogare al suddetto principio deve risultare univocamente dalla lex specialis; viceversa, in caso di dubbio, questa dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile .

Non si può imputare al candidato il rischio derivante da un eventuale ritardo del servizio postale nel recapito del plico, tempestivamente inviato, in quanto si tratta di situazioni che evidentemente esulano dal suo campo di controllo e dalle quali non può derivare, in suo pregiudizio, alcun effetto sfavorevole, per di più, nella specie, in contrasto con il principio del “favor partecipationis” .

Se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l’interprete, in forza del principio del favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente.

Nel caso di specie, emerge una incongruenza tra la previsione del punto 4 e del punto 5, nella misura in cui, pur ammettendo l’utilizzo della raccomandata A/R, strumento richiedente un decorso temporale per far giungere a destinazione la domanda a seguito del suo invio, fa coincidere il termine di presentazione con quello di arrivo a destinazione della stessa raccomandata A/R.

La sovrapposizione tra i due termini e l’utilizzo di locuzioni differenti (presentazione e pervenimento) in diverse sedi del bando (punto 4 e 5.1) impediscono di individuare una volontà chiara dell’Amministrazione di derogare alla normativa vigente.

Inoltre, l’interpretazione del punto 5.1. data dall’Amministrazione, e, dunque, tale da imporre l’arrivo a destinazione (pervenimento) delle domande nel termine indicato, espressamente, come di presentazione delle stesse, rischia di privare di effetti la clausola del bando, nella parte in cui consente l’utilizzo della raccomandata A/R, ai fini della partecipazione al concorso: l’inettitudine della consegna del plico al servizio postale a garantire la tempestività della domanda imporrebbe, di fatto, all’aspirante candidato, d’utilizzare la pec (onere inesigibile, secondo la legislazione vigente ed il principio tempus regit actum), sterilizzando la possibilità di presentare l’istanza a mezzo di raccomandata A/R, come, invece, previsto alternativamente e altrettanto efficacemente dal bando.

La sentenza rileva anche il contrasto con l’art. 1367 c.c., estensivamente inteso, per cui ogni atto giuridico deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

Pertanto, il candidato ha solo l’onere di presentare la domanda nei termini, avvalendosi di una delle modalità indicate dal bando.

Viceversa, non gli si può imputare (il rischio derivante da) un eventuale ritardo del servizio postale nel recapitare il plico, tempestivamente inviato: si tratta di situazioni, che evidentemente esulano dal suo campo di controllo e dalle quali non può derivare, in suo pregiudizio, alcun effetto sfavorevole, per di più, nella specie, in contrasto con il principio del “favor partecipationis”.

Come stabilito dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione , con sentenza n. 7113/2023: “Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; vieppiù, se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l’interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente”.