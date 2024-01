Confisca con reato estinto per intervenuta prescrizione

La Corte di Appello di Catania, in riforma di una sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città– che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro seimilasettecento di multa per il reato di usura, altresì disponendo la confisca per equivalente dell’immobile in sequestro -, dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza. Ciò posto, l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 578-bis cod. proc. pen.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Fermo restando che il ricorso in questione veniva accolto atteso che la Suprema Corte aveva annullato la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, affinché verificasse se il bene immobile confiscato costituisse il profitto del reato in contestazione, per essere stato acquistato con le somme di denaro illecitamente conseguite con l’usura, per quello che rileva in questa sede, un passaggio argomentativo di particolare rilevanza, ad avviso di chi scrive, rinvenibile nella pronuncia qui in commento, è il seguente: “1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, la confisca per equivalente era stata disposta dal giudice di prime cure, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 644 cod. pen., in seguito alla condanna per fatti di usura commessi dal 2001 al 2006, mentre nel giudizio di appello il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione senza che a ciò sia conseguita la revoca del provvedimento ablatorio. Ritiene il Collegio che debba, innanzitutto, essere evidenziata la natura anche sanzionatoria della confisca per equivalente, atteso che essa può attingere anche beni acquistati anteriormente o successivamente alla commissione del reato, dunque, beni privi di connotati di pericolosità e di legami di pertinenzialità con l’illecito, per cui ha all’evidenza natura afflittiva: l’oggetto dell’ablazione è rappresentato da una porzione di patrimonio che, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento con il reato, con la conseguenza che, in relazione a tale forma di ablazione, si pone la necessità di garantire al destinatario una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Sulla base di questi principi, si è giunti ad affermare che, qualora il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non possa disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, tenuto conto del suo carattere afflittivo e sanzionatorio (Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015), mentre può disporre, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sezioni Unite L., Rv. 264434 – 01)”.

Questo brano decisionale, difatti, è stato il presupposto argomentativo che, unitamente alle considerazioni giuridiche seguenti, ha indotto il Supremo Consesso ad adottare la decisione di cassare il provvedimento impugnato.