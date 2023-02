Reato e prescrizione – risarcimento del danno

Il previgente codice, invero, riconosceva alla parte civile il solo potere di proporre, ove si trattasse di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, l’impugnazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i suoi interessi civili, in caso di “condanna dell’imputato”, mentre la scelta del legislatore attuale è stata nel senso di ampliare il novero delle sentenze impugnabili […] anche si quella di “proscioglimento” Cfr. Corte di Cassazione SS.UU. n. 28911 del 2019.

“la disciplina di cui all’art. 578 c.p.p., infatti, non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell’art, 576 c.p.p. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda, in deroga all’art. 538 c.p.p.” “la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576 c.p., mentre l’interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai fini delle statuizioni civili …” “a fronte della facoltà riconosciuta alla parte civile dall’art. 576 c.p.p. di proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento, dovrebbe ritenersi ammissibile anche l’appello nei confronti della sentenza dichiarativa della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado” Cfr, Corte Cassazione, SS.UU. 2019