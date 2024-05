Richiesta di misure cautelari: utilizzabilità conversazioni intercettate

Se il PM non allega i decreti autorizzativi alle richieste di misure cautelari, le conversazioni intercettate sono inutilizzabili?

1. La questione: le misure cautelari

Il Tribunale per il riesame di Lecce confermava il la misura custodiale in carcere imposta con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 17 ottobre, in relazione ai delitti di partecipazione, con il ruolo di organizzatore, al locale sodalizio mafioso, attivo nel leccese, partecipazione ad associazione in materia di stupefacenti, ipotesi di traffico di stupefacenti in cui si contestava essere stato coinvolto il ristretto.

Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità ed inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale per il riesame riconosciuto la ipotesi di tranciante inefficacia della misura conseguente alla omessa trasmissione, sia al Gip che al Tribunale per il riesame dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni di conversazioni utilizzate ai fini di ritenere integrato il quadro di gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso motivo infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.m., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l’inefficacia della misura (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen,), tantomeno determina l’inutilizzabilità (art. 271 cod. proc. pen.) delle conversazioni intercettate ai fini della valutazione di sussistenza della gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela; ma obbliga il Tribunale ad acquisire d’ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta” (Sez.1, n. 823 del 11/10/2016; principio recentemente confermato e ribadito, anche sempre dalla Sezione seconda con le sentenze n. 8016 del 24/1/2024 e n. 10224 del 13/2/2024).

Tal che se ne faceva conseguire che, in assenza di esplicita sollecitazione della difesa alla integrazione degli atti non trasmessi, né al Gip, né al Tribunale per il riesame, l’affermazione del Tribunale sulla perfetta utilizzabilità del dato intercettivo non poteva essere sindacata in sede di legittimità.



