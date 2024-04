Concorso di persone nel reato e reati associativi

1. Concorso necessario e concorso eventuale



Il concorso di persone nel reato rappresenta una forma di manifestazione del reato. Invero, generalmente la fattispecie tipica di un reato può essere realizzata sia da un solo soggetto agente, che da più soggetti nel medesimo contesto d’azione (spaziale e temporale). Bisogna, però, affrontare una prima dicotomia tra ciò che è da considerarsi concorso di persone nel reato e ciò, che invece non lo è. Ci si sta riferendo alla differenza tra il concorso eventuale e il concorso necessario. In altre parole, vi sono delle fattispecie di reato che naturalisticamente e per come tipizzate dal legislatore, per configurarsi necessitano dell’apporto di più soggetti, almeno due come nel caso della rissa ex art. 588 c.p., almeno tre come nel caso dell’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. Orbene, ogni volta che si è di fronte a simili fattispecie, parlare di concorso di persone nel reato, anche se del tipo necessario è scorretto perchè, in realtà, ciò che si realizza non è l’azione di un soggetto che concorre con l’azione di un altro soggetto nella commissione di un certo reato ma, l’unione dell’azione di un soggetto con l’azione di un altro soggetto o di più soggetti che insieme commettono quel determinato reato. Ne consegue che, nel caso del c.d. concorso necessario, in realtà, senza l’apporto di più soggetti non si può configurare quel particolare tipo di reato mentre, ogni volta che si è di fronte al c.d. concorso di persone eventuale nel reato, quest’ultimo si configura a prescindere dal numero dei soggetti coinvolti, tale per cui ha senso parlare di concorso di persone nel reato, proprio perchè è vero che l’azione di un soggetto va a concorrere con quella di un altro soggetto. Cosa diametralmente diversa, è la necessità dell’apporto di almeno due soggetti nella realizzazione di una certa fattispecie di reato che per essere tale, necessita appunto, dell’intervento di più individui sul piano fenomenico. Ci si sta riferendo a tutte quelle fattispecie di reato dove si verifica la condizione in cui vi sono più soggetti che si trovano ad interagire ma, solo uno risulta punibile in quanto l’unico a porre in essere la fattispecie tipica, si pensi alla truffa ex art. 640 c.p. In tali casi, l’apporto del soggetto ulteriore rispetto all’azione commessa dal soggetto agente non rileva dal punto di vista degli effetti penali ma, coagisce naturalmente alla realizzazione del reato.

Di seguito, si parlerà del concorso di persone di reato solo con riferimento alla fattispecie dell’art. 110 c.p. il quale lo definisce come l’ insieme di più persone che concorrono nella realizzazione di un «medesimo reato». Da tale disposizione, possono estrapolarsi diverse conclusioni. In primo luogo si può dedurre che il nostro codice penale non assorbe l’impostazione tedesca che suddivide il concorso sulla base dei ruoli effettivi ricoperti dai soggetti che hanno effettivamente agito nella realizzazione del medesimo reato (modello della differenziazione della responsabilità), prospettando, invece, il principio della pari responsabilità dei concorrenti con eventuale differenziazione in fase di commisurazione della pena. Secondariamente, l’art. 110 c.p. limita il concorso di persone nel reato alla realizzazione della medesima fattispecie e questo vuol dire che, il primo si può realizzare solo se si concorre nella realizzazione dello stesso reato per come tipizzato dal legislatore. Si necessita, quindi, di una particolare attenzione di indagine nella valutazione di ciò che è stato realizzato in relazione a ciò che il legislatore richiede per la configurazione di un certo di tipo di reato. Ne consegue che, nelle fattispecie a forma libera l’indagine sarà meno scrupolosa perchè bisognerà accertare puramente il nesso causale tra la condotta tenuta e la produzione dell’evento giuridico (reati di condotta) e dell’evento naturalistico (reati di evento), come nel caso del reato di omicidio ex art. 575 c.p. ove ciò che rileva è il cagionare la morte di un uomo mentre, nel caso delle fattispecie a forma vincolata o causalmente orientate, l’indagine sarà più scrupolosa perchè si richiede la verifica della realizzazione di quanto espressamente previsto dalla legge per la configurazione di una certa fattispecie di reato, si pensi alla truffa ex art. 640 (con artifizi e raggiri). Il dover realizzare la medesima fattispecie è un punto fermo che ci invita a riflettere anche in merito alla figura del concorso esterno, elaborata dalla giurisprudenza, con cui dalla nota pronuncia Demitry, si punisce il contributo rafforzativo di un soggetto, appunto, esterno all’associazione di stampo mafioso ( si rammenta che tale figura è stata ritenuta compatibile con la tipologia dei reati associativi in generale) che con la sua azione, sebbene non voglia aderire alla consorteria, comunque la sostiene. Se, infatti, l’art. 110 c.p. parla di medesimo reato, allora il concorrente esterno è cosa diversa dal concorrente per come disciplinato dalla legge e pertanto, in ragione del principio della riserva di legge e del divieto di analogia in malam partem, tale figura non potrebbe essere ritenuta ammissibile, anche se il fine di combattere il fenomeno della contiguità mafiosa sia degno di tutela.

Una delle problematiche che si innescano dalla disposizione dell’art. 110 c.p. e che costituisce punto nodale per il fine del presente contributo è l’assenza di ogni riferimento in relazione al grado dell’apporto materialistico o morale che il concorrente deve realizzare per dirsi tale. In altre parole, il nostro codice non fornisce, come già accennato, alcun riferimento al tipo di contributo necessario per la configurazione di una certa fattispecie di reato realizzata da più soggetti in concorso. Ebbene, risulta chiaro che per parlare di concorso nel reato vi è bisogno, in via preliminare, che via un nesso eziologico tra l’area temporale, spaziale e finalistica dell’azione criminogena posta in essere. Maggiori problemi sul punto, emergono con riferimento alle tipologie di reato frazionati o a consumazione prolungata, ove la fattispecie viene realizzata in un contesto spazio-temporale più o meno ampio. In tali casi, potrebbe risultare difficoltoso differenziare l’azione tipica posta in essere da un primo soggetto agente, rispetto all’azione tipica di un altro soggetto agente. Pertanto, bisogna capire se si è di fronte alla realizzazione di due fattispecie separate anche se afferenti alllo stesso reato, oppure ad un caso di concorso di persone nel reato. E’ evidente che, se si parla di concorso di persone nel reato è perchè ognuno dei soggetti agenti è in grado di realizzare la fattispecie tipica anche da solo e avendo abbracciato lo schema della pari responsabilità, l’art. 110 c.p. non pone alcuna distinzione sul piano fenomenico tra i soggetti concorrenti. Ne consegue che, per poter capire cosa voglia dire realizzare un concorso di persone nel reato, si ritiene opportuno fare riferimento al criterio del medesimo reato. Orbene, ogni soggetto concorrente deve porre in essere la stessa fattispecie di reato nel medesimo contesto finalistico. Questo si traduce in una valutazione della condotta dal punto di vista giuridico e non strettamente fenomenico. Si pensi a due soggetti che decidano di realizzare un furto in abitazione e si trovino in una situazione materiale dove il primo scardina la porta, fa accesso nell’appartamento, si appropria di soldi e gioielli ed esca dall’abitazione allontanandosi dalla medesima mentre, il secondo svolgeva il classico ruolo del palo, appostato all’esterno dell’abitazione (teoria della causalità agevolatrice per la quale è sufficiente un contributo che abbia agevolato, materialmente o moralmente, la realizzazione della fattispecie tipica). Sul piano materialistico è evidente che i due soggetti abbiano svolto ruoli e abbiano commesso atti differenti ma, sul piano della fenomenologia penalistica entrambi hanno realizzato la medesima fattispecie tipica del furto in abitazione. In tal senso, infatti, devono apprezzarsi la contestualità spazio-temporale degli atti posti in essere, orientati verso lo stesso fine (unitarietà) e cioè, quello di commettere non un furto in abitazione ma, quello specifico furto in abitazione (teoria della fattispecie plurisoggetiva eventuale). L’esempio appena esposto fa riferimento a due soggetti che si accordano per commettere lo stesso reato. Invero, l’art. 110 c.p. non richiede l’elemento dell’accordo per la sua configurazione, quest’ultimo può esserci oppure no, pur ritenendosi necessario che vi sia la coscienza e la volontà di realizzare la fattispecie di reato in concorso, anche in via unilaterale (non rileva la mera connivenza a patto che il soggetto ulteriore non abbia un obbligo giuridico di impedire la condotta penalmente rilevante altrui).Tale assunto, lo si desume non solo dalla mancanza di riferimenti all’accordo nella fattispecie dell’art. 110 c.p. ma, anche, dal combinato disposto degli artt. 111, 112 e 119 c.p. ove il concorso può sussistere anche tra persone non tutte punibili e soprattutto non tutte imputabili (autore mediato).

