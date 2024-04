Principio di proporzionalità nel sequestro probatorio: chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17312 del 24 aprile 2024, ha fornito chiarimenti in merito al principio di proporzionalità nel sequestro probatorio.



1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentato avverso il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) e 319 cod. pen. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

Il ricorso era affidato a tre motivi: i primi due relativi al vizio di violazione di legge in relazione alla omessa motivazione sulla conformità del provvedimento impugnato ai requisiti di proporzionalità e adeguatezza. Nello specifico, viene dedotto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l’oggetto del gravame fosse l’attività di esecuzione del sequestro, omettendo, tuttavia, di considerare che l’oggetto della doglianza era la legittimità della acquisizione della copia integrale dei dati contenuti nel telefono in sequestro.

Con il terzo motivo, invece, si deduceva vizio di violazione di legge in relazione alla omessa motivazione sul nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e i reati per cui si procede.

2. Principio di proporzionalità nel sequestro probatorio:l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che, benché il telefono cellulare sia stato restituito al ricorrente, deve ritenersi sussistente il suo interesse ad impugnare. E questo in quanto “in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di copia forense, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate“.

Venendo al merito dei motivi di ricorso, la Suprema Corte rileva che, secondo consolidata giurisprudenza, “i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica“. Si tratta di un’interpretazione in linea con la giurisprudenza della CEDU che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano a una finalità di interesse di pubblica utilità, ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato, inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà.

Inoltre, la Corte fa presente che “coerentemente con l’estensione anche alle misure reali dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità, è stato condivisibilmente ritenuto illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione“.