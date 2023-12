Annullamento in autotutela della pubblica amministrazione

2. Elementi dell’annullamento d’ufficio



La competenza ad agire in autotutela è individuata in capo all’organo che ha emanato il provvedimento originario.

Il primo elemento fondamentale per l’applicazione dell’annullamento d’ufficio è la sussistenza di un vizio di legittimità [4] che quindi rende illegittimo il provvedimento di primo grado emesso dall’amministrazione, al tempo stesso il suddetto elemento non è sufficiente per poter procedere all’annullamento in autotutela, essendo necessario l’ulteriore requisito dell’interesse pubblico [5].

L’interesse pubblico deve essere diverso, concreto e attuale, infatti, l’atto non viene annullato solo in quanto illegittimo, ma occorre effettuare una valutazione e ponderazione degli interessi in gioco [6].

Tale decisione è quindi il risultato del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla base del provvedimento, oggetto di annullamento d’ufficio, cioè l’interesse che giustifica tale annullamento e l’interesse alla conservazione dell’atto da parte di coloro che avevano ricevuto un vantaggio, nonché l’eventuale posizione di terzi che potrebbero avere un interesse all’annullamento d’ufficio dell’atto [7].

Ad ogni modo, è importante sottolineare, che vi è un caso in cui nel provvedimento siano presenti i vizi di cui all’articolo 21 nonies l. 241/90 ma il provvedimento non poteva comunque avere un contenuto diverso da quello adottato venendo quindi meno l’applicazione dell’annullamento in autotutela.

Con riguardo alle conseguenze dell’annullamento in autotutela, occorre rilevare che l’effetto principale, prodotto dallo stesso, consiste nella definitiva rimozione dell’atto con efficacia retroattiva operando quindi con effetto ex tunc.

È interessante osservare che l’annullamento d’ufficio ha sollevato la questione della qualificazione come potere discrezionale o vincolato.

Secondo la clausola generale sancita dall’art. 21 nonies della Legge 241/90: “rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo” [8].

Da ciò si può desumere che l’annullamento si configura come un atto a carattere doveroso.

Secondo la giurisprudenza [9], l’annullamento d’ufficio non può invece identificarsi nel mero ripristino della legalità violata, ma richiederebbe una valutazione comparativa, in capo all’amministrazione, sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco [10].