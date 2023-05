L’abuso minorile: i minorenni protagonisti di abusi

1. Le origini



In ogni società si riscontrano dei sistemi di protezione nei confronti dell’infanzia.

Presso gli ebrei, ad esempio, l’abuso sessuale di minorenni era punito con la pena capitale, mentre per quello compiuto su bambini più piccoli di nove anni bastava la fustigazione.

In entrambi i casi le modalità rientravano nel diritto pubblico perché si pensava che la società avrebbe danneggiato il suo insieme.

La prima società nazionale per la prevenzione della crudeltà a danno dei fanciulli fu fondata a Londra nel 1884 e assunse delle équipe di ispettori che controllavano le condizioni dei minorenni nei quartieri a rischio.

Per ogni bambino era stilato un rapporto dove la diagnosi principale era costituita dall’incuria mentre le altre forme di abuso rispondevano alla voce “altri torti”.

In Inghilterra nel 1888 fu introdotta la “carta dei fanciulli” che estendeva i doveri di custodia sino alla protezione dagli abusi ai minorenni.

Nel 1892 Papa Leone XIII organizzò il culto della Sacra Famiglia, all’epoca frammentato in una miriade di associazioni private, in un’unica congregazione con lo scopo di diffondere i valori educativi genitoriali in quanto si riteneva che le dottrine dilaganti del liberalismo e del socialismo la stessero corrompendo.

Il documento rappresentativo Neminem fugit contiene le linee guida per l’assunzione a modello per la Sacra Famiglia indicando per ogni figura ideale una funzione nella vita reale (ad esempio il padre vigilante, la madre sottomessa e il figlio obbediente).

Durante il Fascismo l’80% della popolazione viveva in zone rurali, il regime intendeva mantenere tale status quo in ragione della maggiore condizione morale in quanto gli adulteri, gli abbandoni e le nascite illegittime sono minori che nelle città.

Nonostante questo, non erano rari i casi di abbandono.

L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, a questo proposito, offrì un premio di affiliazione che consisteva in somme di denaro erogate alla coppia sorteggiata che aveva preso in affido uno o più bambini.

Dopo il primo o secondo anno il minorenne era dato in affido (affiliazione) o in adozione presso coppie o single, anche all’estero.

L’Omni era dotato di personale specializzato, nel ruolo di assistenti sanitarie visitatrici, con il compito di monitorare l’ambiente sociale e sanitario in cui si sviluppava il minore.

Dopo sei anni era affidato all’Ente Nazionale di Promozione Morale del Fanciullo, fondato da Benigno Di Tullio nel 1944, che si occupava di caratteriali attraverso i centri provvisori di servizio sociale, eretistico, instabili, immorali, deboli fisici, tramite classi differenziali, mentre quelli che dopo un periodo di osservazione sono riconosciuti recuperabili frequentavano gli “asili scuola”. Dopo il quattordicesimo anno il fanciullo dell’istituto socio assistenziale è riconsegnato alla famiglia d’origine o avviato al lavoro.

Nel rapporto privato rientrava anche la donna che era soggetta all’autorità maritale come affermava la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 14 maggio 1938.

Se la dichiarazione del 1924 pose il bambino in termini di bisognoso di cure, quella del 1959 aggiunse la famiglia d’origine come oggetto di attenzioni da parte dello Stato.

L’articolo 3 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1948 aggiunse tra i diritti fondamentali anche la sicurezza personale.

In Italia, lo Stato sociale fascista rimase sostanzialmente integro sino alla seconda metà degli anni settanta, e dal 1979 emerse una determinata attenzione da parte dei mass media attraverso la trasmissione di una serie di servizi di cronaca su fatti e delitti compiuti in ambito familiare.

In altre parole, l’abuso venne riconosciuto esclusivamente grazie all’aiuto dei mezzi d’informazione.

Persone famose abusate furono Hermann Hesse, Franz Kafka e Cicerone che denunciò gli atti incestuosi di Clodio su sua sorella.

Gli studi e le ricerche sul tema dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia hanno vissuto varie fasi.

Se all’inizio l’interesse era focalizzato sull’abuso fisico, tipologia più facilmente riconoscibile perché lascia segni più evidenti, dagli anni ‘80 l’attenzione si è iniziata a spostare sull’abuso sessuale a danno di minori, mentre più di recente l’abuso psicologico e la trascuratezza sono diventati oggetto di studio.

In Svizzera, sino agli anni ottanta, le autorità della confederazione, con la motivazione ufficiale di proteggere i minori, di fatto tolsero ai loro genitori che si trovavano in situazioni di disagio o difficoltà migliaia di bambini affidandoli a famiglie spesso operaie o contadine che avevano bisogno di manodopera a basso costo.

Questi bambini – schiavi molto spesso furono oggetto di maltrattamenti e a loro non venne assicurata l’educazione.



Potrebbero interessarti anche: