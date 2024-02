PODCAST -Digital Service Act e tutela dei minorenni sul web

Il Digital Services Act è un passo fondamentale per il percorso di responsabilizzazione intrapreso dalle Istituzioni europee nell’ambito dei servizi digitali e costituisce una garanzia per tutti gli utenti, non tramite controllo preventivo sui contenuti, ma introducendo il concetto di moderazione. In particolare, Alessandra Concas ci parla della sua funzione di tutela dei minori.

Ascolta il podcast a cura di Alessandra Concas



