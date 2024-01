Ripristino notifiche via PEC per gli avvocati: rettifica in G.U.

Sulla G.U. del 15 gennaio è stato pubblicato l’avviso di rettifica relativo alle notifiche a mezzo PEC degli avvocati. L’intervento va a rispristinare la possibilità per gli avvocati di esperire le notifiche in proprio a mezzo PEC.

La rettifica, così formulata, ripristina la possibilità, in capo agli avvocati, di provvedere alle notifiche in proprio tramite PEC.

3. La posizione del CNF



Nel comunicato del 12 gennaio scorso, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense aveva espresso soddisfazione per aver riscontrato massima disponibilità da parte del dicastero della Giustizia a intervenire, in modo tempestivo, sul d.m. n. 217/2023 relativamente alla “inavvertita” abrogazione dell’articolo 18 del d.m. n. 44/2011 in materia di notificazioni telematiche degli atti civili. Il Presidente del CNF, si legge sul comunicato pubblicato sul website istituzionale del CNF, aveva ricevuto rassicurazioni dal Ministero in ordine a un pronto intervento teso a rispristinare la possibilità, per gli avvocati, di esperire le notifiche in proprio a mezzo pec.