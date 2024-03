La riforma dell’art. 167 TUIR e il nuovo approccio alle società controllate estere

Nel contesto della Riforma della fiscalità internazionale , il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha modificato l’art. 167 TUIR sulle società controllate estere. L’intervento del riformatore è stato motivato dall’intento di semplificare la disciplina precedente relativa alle CFC, in vista di un più agile contrasto delle pratiche elusive ed evasive condotte per mezzo di società estere controllate da società italiane. Le nuove disposizioni determinano i criteri da adottare sia in tema di base imponibile che di aliquota impositiva . La modifica introdotta dal Governo si fa apprezzare in un quadro di adesione ai criteri impositivi raccomandati dall’ OCSE , che tendono a identificare e sanzionare le condotte di quei paesi che non collaborano, o che collaborano poco, alla mission dell’Organizzazione, che ormai detta legge a livello globale, stante l’adesione, pressoché plenaria, alle sue raccomandazioni, che sovente si convertono in Direttive europee prontamente ratificate e attuate dai paesi dell’UE. La normativa CFC , al di là dei rilievi, pur importanti, che la dottrina ha fatto presenti in tema di armonizzazione con il diritto preesistente, rende esplicito l’atteggiamento dell’Italia (e dell’OCSE) nei confronti dei paesi a fiscalità privilegiata , sui quali è auspicabile una normativa che raccordi quanto emerge dalle disposizioni CFC con l’impianto normativo vigente, ma, ancor più, una presa di posizione finalmente coerente e diretta, in luogo di atteggiamenti non sempre univoci. Si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta la guida più completa in circolazione per affrontare, in maniera operativa, tutti i principali temi e problemi della fiscalità internazionale: Fiscalità internazionale

1. Il nuovo art. 167, TUIR. dalla normativa interna alle globe rules



La disciplina delle società estere controllate, nota come normativa CFC (Controlled Foreign Companies), sancita dall’art.167 del TUIR, è apparsa nell’ordinamento italiano con la legge 21 novembre 2000, n. 3422, sui redditi delle imprese estere e, come da rubrica, era motivata dalla volontà di contrastare pratiche evasive ed elusive.

In realtà, si tratta di una normativa, se mi si passa il termine, di ‘importazione’, in quanto elaborata nel contesto delle raccomandazioni dell’OCSE e del diritto unionale, tanto è vero che il d.lgs. 29 novembre 2018, n.142 era già intervenuto a modificare l’art.167 TUIR, per dare attuazione alla Direttiva UE 2016/1164.

L’intervento del Governo sull’art. 167 si iscrive, pertanto, in una tradizione più che ventennale di adeguamento del nostro diritto alle necessità emergenti a livello europeo ed internazionale.

Per apprezzare l’opera del legislatore delegato conviene porla a sistema con la normativa precedente e trarne gli elementi di novità.

L’art. 167 TUIR si applica a entità non residenti controllate da società o enti italiani.

Secondo il testo previgente, tale applicazione ricorreva in presenza di alcune condizioni:

L’entità estera godeva di una tassazione inferiore alla metà di quella italiana; un terzo dei proventi dovevano derivare da attività finanziarie, assicurative, bancarie o da operazioni di compravendita di beni o da prestazioni di servizi con “valore economico aggiunto scarso o nullo”[1]; L’attività svolta doveva essere irrisoria, in quanto l’entità estera non realizzava l’oggetto sociale a mezzo locali, personale e beni strumentali.

Al ricorrere di queste condizioni, la normativa CFC non poteva essere applicata e la conseguenza era una tassazione per trasparenza degli utili prodotti dalle società estere che veniva a gravare sulla controllante italiana, senza che neanche rilevasse l’effettiva percezione di tali attivi.

In altre parole, si sanzionava il passive income non lecitamente incamerato dalla controllata estera, in quanto tali entrate erano oggetto di profit shifting – pratica evasiva in voga presso le multinazionali, ma sempre più frequente anche per realtà più circoscritte.

Era prevista anche la proporzione tra passive income e proventi ottenuti dal soggetto estero: doveva essere superiore a un terzo.

E il passive income doveva risultare da valori contabili, anche valutativi, imputati a conto economico.

Come ho detto, la normativa dell’art. 167 è stata variamente ritoccata nel corso del tempo.

E l’evento più recente, che ha poi occasionato la modifica dell’art. 167, è stata l’elaborazione in sede OCSE del cd. Pillar 2, che ha sancito una serie di disposizioni note come Global Anti-Base Erosion Rules (GloBe Rules) la cui ratio è quella di contrastare le condotte evasive delle multinazionali e dei gruppi societari.

La Direttiva UE 2022/2523 ha recepito le GloBe Rules nella misura in cui mirano a ottenere una tassazione standard del 15% per le imprese infragruppo.

In tal senso, si prevede che la capogruppo, qualora vi siano imprese che godono di tassazione inferiore al 15%, versi la differenza (top up tax o TUT), ferma restando la possibilità di optare per il sistema Qualified Domestic Minimum Top Up Tax (QDMTT) che consente di integrare l’imposta direttamente nel paese con tassazione inferiore al 15%.

Il pur sintetico quadro appena tracciato rende chiaro il perché della modifica operata dal legislatore delegato.

Infatti, la messa a sistema della tassazione per trasparenza per la controllante con la nuova formulazione dell’art. 4, lett. a) dell’art. 167, che identifica come paesi a fiscalità privilegiata quelli che applicano una tassazione inferiore al 15%, mostra come il decreto si sia rifatto alle GloBe Rules.

E qui rinveniamo anche la semplificazione voluta dalla riforma.

Infatti, nel vigore della precedente normativa, occorreva effettuare un duplice calcolo:

1) l’ Effective Tax Rate (ETR) estero;

(ETR) estero; 2) l’ Effective Tax Rate (ETR) virtuale interno.

Laddove l’ETR estero era la tassazione effettiva ricavata dal rapporto tra le imposte sul reddito dovute da parte del soggetto estero controllato e l’EBITDA risultante dal bilancio.

Qualora il risultato avesse evidenziato una imposizione fiscale inferiore al 50% di quella che si sarebbe dovuta applicare in Italia (imposta italiana/utile ante

imposte della controllata, come risultante da bilancio) avrebbe trovato applicazione la normativa CFC, con la conseguente tassazione per trasparenza in capo alla controllante.

La semplificazione voluta dalla normativa opera qui nel senso che non occorre calcolare l’ETR virtuale interno e, conseguentemente, non bisognerà verificare se la tassazione della controllata è inferiore alla metà di quella italiana (fatto salvo il caso che menzioneremo a breve), liberando così la capogruppo dall’ingrato compito di verificare il quantum della base imponibile delle controllate.

Infatti, dalla circostanza che la controllata estera versi meno del 15% discenderà direttamente l’applicazione della CFC e si avrà tassazione per trasparenza gravante sulla capogruppo.

Tuttavia, la sola tassazione ‘virtuosa’ non è sufficiente.

La riforma, infatti, esige anche che: “a tal fine, il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato”.

In mancanza di questa ulteriore condizione, tornerà ad applicarsi il criterio del 50%.

La normativa mostra così un favor per le società estere i cui bilanci presentino una patente di congruità e affidabilità.

In presenza dei due requisiti appena menzionati – tassazione superiore al 15% e bilanci revisionati – sussiste altresì l’opzione per i soggetti controllanti di optare per un regime contributivo alternativo.

Si potrà infatti scegliere di versare “un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore” e tale opzione potrà essere esercitata per tre anni, con tacito rinnovo per il triennio successivo e salvo revoca a discrezione dell’Agenzia delle Entrate (art. 4-ter).

Si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta la guida più completa in circolazione per affrontare, in maniera operativa, tutti i principali temi e problemi della fiscalità internazionale: Fiscalità internazionale