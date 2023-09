Reiscrizione all’albo: necessario ristoro parti lese

1. Il caso



L’Avv. Caio ha impugnato innanzi la Corte Suprema la sentenza con la quale il Consiglio Nazionale Forense aveva respinto il ricorso avverso il diniego opposto dal COA alla richiesta di reiscrizione all’Albo sul presupposto che la condotta successiva alla radiazione, irrogata a seguito di accertata appropriazione indebita dell’importo di €. 585.000,00, non rivestisse il carattere della irreprensibilità né potesse ritenersi sufficiente a riparare gli effetti dell’illecito.

Nella sentenza impugnata, il Consiglio Nazionale Forense aveva evidenziato che il COA, investito della domanda di reiscrizione, correttamente l’aveva rigettata in ragione dell’ingiustificato inadempimento dell’accordo transattivo con il quale il Professionista si era impegnato a restituire agli aventi diritto il maltolto, dei mancati chiarimenti sull’utilizzo della somma indebitamente ottenuta e trattenuta e della mancata adduzione di prove documentali dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

In ragione di tanto, in conformità alla giurisprudenza propria e della Corte Suprema, aveva ritenuto di rigettare il ricorso in applicazione del principio secondo cui “La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la reiscrizione nell’albo a seguito di radiazione (ovvero, per il regime previgente, anche di cancellazione disciplinare) non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione (o di cancellazione disciplinare) potrebbe mai essere disposta la reiscrizione. Ai fini della reiscrizione è infatti necessario valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese.” (CNF sent. n. 180 del 21.10.2022)

Con l’interposto gravame l’Avv. Caio ha censurato la sentenza:

a) per aver ritenuto corretto l’operato del COA, il quale aveva posto a fondamento del diniego di reiscrizione l’omessa condotta riparatoria già valutata nel procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della radiazione;

b) per aver affermato l’insussistenza della condotta riparatoria nonostante risultasse documentata la sua situazione di indigenza.



