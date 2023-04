Cancellazione dell’Abogado dalla Sezione Speciale dell’Albo professionale

FORMATO CARTACEO

In un esame a tempo, la scelta del Codice deve tradursi nella ricerca di uno strumento agile e vissuto, con il quale si abbia la dovuta confidenza. La convinzione che il Codice annotato sia d’aiuto al ragionamento, per aggiunta o per manipolazione di massime cimiteriali, si scontra infatti con la realtà delle correzioni d’esame, in cui l’inutile collage, o la proliferazione di molteplici tesi in contrapposizione, si scontra con le fondamentali esigenze di pertinenza ed essenzialità. In questo Codice annotato “l’essenziale è visibile agli occhi”:- l’indirizzo dominante o più recente è in evidenza, per orientarsi verso la soluzione più efficace, senza trascurare le tappe fondamentali dell’iter giurisprudenziale;- troverete un’impostazione universale e sicura, fondata su categorie condivise e su un’accurata selezione tematica, idonea ad evitare la frammentazione dei riferimenti attraverso un sapiente uso dei rinvii;- otterrete la massima velocità di consultazione, in quanto il Codice è stato redatto per riduzione e sintesi. L’opera è aggiornata al D.l. n.118 del 25 agosto 2021, Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Con addenda gratuita di aggiornamento 2023. Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di “Formazione Giuridica”, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È autore della collana Esame Forense.

A cura di Marco Zincani | Maggioli Editore 2023