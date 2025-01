Reati permanenti: fungibilità delle pene espiate senza titolo

1. La questione: rapporto tra istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo e reati permanenti



La Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza di un condannato volta all’applicazione dell’istituto della fungibilità della pena di cui all’art. 657, cod. proc. pen. con riferimento al periodo di custodia cautelare patita senza titolo da costui scontato.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la contestazione del reato con formula aperta (“fino alla data odierna”) non conteneva alcuna precisa indicazione temporale.

In particolare, secondo il ricorrente, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene che quando il reato permanente è iniziato prima della carcerazione senza titolo, ed è proseguito dopo la stessa, la detenzione senza titolo non può considerarsi sofferta dopo la commissione del reato ai sensi di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., pur tuttavia, occorre considerare che, con riferimento all'associazione a delinquere, la "commissione del reato" nel significato di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non può che essere riferita al momento in cui avviene la adesione del singolo alla consorteria, e quindi all'inizio della consumazione del reato; anche qualora si volesse distinguere tra momento perfezionativo e momento consumativo del reato associativo, bisognerebbe attribuire esclusiva rilevanza all'atto iniziale di adesione del singolo alla consorteria criminale, considerato anche che, per principio generale, qualora all'esito di tali accertamenti di fatto, rimangano dubbi sul tempo di commissione reato, essi debbono essere risolti in favore del reo.