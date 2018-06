Il punto sui risultati degli scritti d'esame d'avvocato 2017-2018

Prove scritte esame d’avvocato 2017-2018, il punto sui risultati

Siamo giunti alla fine di questa settimana, molto trepidante per gli aspiranti avvocati che a dicembre hanno sostenuto lo scritto dell’esame di Stato, sessione 2017-2018. Infatti, in questa settimana si sono appresi i primi risultati degli scritti e, precisamente, presso la Corte d’Appello di Firenze, di Bari e di Catanzaro.

A Firenze i risultati sono stati ottimi, visto che hanno superato la prova scritta oltre il 70% dei candidati partecipanti (679 ammessi su 958). Un po’ meno bene, invece, per Bari, in cui meno della metà dei candidati, ovvero una percentuale del 43,74%, sono stati ammessi a sostenere la prova orale (in totale, 501 ammessi su 1.159).

Prossime Corti d’Appello a pubblicare i risultati

Ad oggi, tuttavia, non sono stati resi ufficiali ulteriori risultati, ma è presumibile che entro la prossima settimana altre Corti d’Appello sveleranno i loro “ammessi”, ed i candidati sapranno, così, se dovranno trascorrere o meno l’estate sui libri.

Alcune indiscrezioni rivelano che la prossima Corte d’Appello a rendere noti i risultati, sarà presumibilmente Napoli, per cui gli elaborati sono stati corretti da Milano, insieme a Trieste, Brescia e Reggio Calabria. Entro la fine della prossima settimana (28-29 giugno 2018), sarà la volta di Catania, Ancona e Genova.

Quanto a Milano, si ricorda che la Segreteria è rimasta chiusa al pubblico dal 19 sino al 22 giugno 2018, per consentire l’abbinamento buste/dati anagrafici degli elaborati. Una comunicazione ufficiale, tuttavia, rivela che i nomi degli ammessi potranno essere conosciuti solo a partire dal 25 giugno 2018.

Tutti i risultati saranno comunque resi pubblici entro la fine di giugno 2018 mediante affissione presso le Corti d’Appello d’appartenenza, ove verranno indicati solo i nomi di coloro che hanno superato gli scritti. E’ inoltre importante tenere sotto controllo il sito del Ministero della Giustizia, nella sezione dedicata agli esami di Avvocatura. Qui non sarà solo possibile, inserendo le proprie credenziali, apprendere l’esito dei propri scritti, ma altresì ricevere aggiornamenti e news riguardanti la sessione d’esame in corso. Da tener sott’occhio, poi, i siti delle singole Corti d’Appello, anche telefonando o recandosi, se necessario, presso le Segreterie per avere indiscrezioni e aggiornamenti.

Infine, trapelano le prime notizie circa le presunte date della prova orale, che potrebbe svolgersi dall’11 settembre al 9 novembre 2018.

