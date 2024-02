Inammissibilità del ricorso senza specifico mandato ad impugnare

La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di ricorso per Cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Volume consigliato per proporre al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti : Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

2. Ricorso senza specifico mandato ad impugnare: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione osserva, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto da difensore non munito dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputata dopo la pronuncia della sentenza di appello, chiarendo che “l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia, ndr), prevede che, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio“.

Nel caso in esame, l’imputata fu dichiarata assente nel primo grado di giudizio, il suo difensore impugnò la sentenza del Tribunale nella vigenza della precedente normativa e il giudizio di appello si svolse senza trattazione orale.

La Suprema Corte ritiene, pertanto, che anche nel giudizio di secondo grado, celebratosi con trattazione cartolare, l’imputata fu giudicata in assenza, considerato che, secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo 89 del d. lgs. 150/2022 cit., “quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti“.

Inoltre, all’epoca della presentazione dell’appello non era ancora in vigore l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., cosicché il difensore impugnò la sentenza senza essere munito di mandato specifico ad impugnare, prima non richiesto, che avrebbe assicurato una sicura conoscenza del processo in capo alla ricorrente.

La Corte osserva che “l’intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz’altro applicabile al giudizio di Cassazione non solo in ragione della collocazione sistematica della norma ‘Forme dell’impugnazione’, nell’ambito del libro IX dedicato in generale alle impugnazioni, ma anche in considerazione della ratio sottesa alla Riforma che è quella di selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di Cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo“.

La questione nuova che il Collegio è chiamato a decidere riguarda la possibilità, nel caso di ricorso per Cassazione proposto da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, di dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione con procedimento de plano (“senza formalità di procedura”).

Volume consigliato per proporre al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: